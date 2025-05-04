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Нетаньяху не приедет в Баку
Новость дня
Нетаньяху не приедет в Баку

Зеленский дал сигнал Москве

00:24 594

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить огонь уже сегодня, если Россия сделает аналогичный шаг.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

«Мы готовы хоть с сегодняшнего дня перейти к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам — к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток», — сказал Зеленский, добавив, что этого срока достаточно, чтобы подготовить дальнейшие шаги.

Он подчеркнул, что Москва должна прекратить боевые действия, штурмы и обстрелы. По словам главы государства, текущая активность российских войск говорит о том, что Россия не заинтересована в мире.

«Каждую ночь — под сотню “Шахедов”. Только за одну неделю — более 950 российских авиабомб. Интенсивные бои продолжаются в Покровском и других Донецких направлениях. Мы отвечаем по всему фронту, в том числе на территории Курской и Белгородской областей», — отметил Зеленский.

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