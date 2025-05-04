Освобождать Палестину поручили аль-Ахмеду

Занимавший эту должность Хусейн аш-Шейх был на прошлой неделе назначен заместителем председателя исполкома ООП и заместителем главы Палестинской администрации.

«Председатель исполкома Организации освобождения Палестины и президент Государства Палестины Махмуд Аббас провел в субботу вечером заседание исполкома в Рамаллахе. В начале заседания член исполкома Аззам аль-Ахмед был единогласно избран генеральным секретарем исполкома», — говорится в материале.

28 мая 1964 года была создана Организация освобождения Палестины (ООП). Эта структура сделала Палестину и палестинцев символами борьбы за свободу и добилась в итоге определенных результатов — создания автономии в Газе и на Западном берегу реки Иордан.