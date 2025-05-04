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Мир. Европа. Украина: Последняя речь Шольца

01:33 389

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении в должности призвал к единой и мирной Европе.

Об этом сообщает агентство dpa в субботу, 3 мая.

С речью политик выступил на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и освобождения концлагерей. Мероприятие прошло в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Свое обращение Шольц связал с войной в Украине и ростом авторитарных тенденций в мире. Он подчеркнул, что Германия несет особую ответственность за сохранение мира из-за своей исторической вины.

«Один из важнейших уроков из развязанной немцами войны и режима террора — это убежденность в том, что европейские народы должны навсегда отказаться от войн между собой», — заявил канцлер.

Он назвал «трагичным» факт, что президент России Владимир Путин вновь принес войну в Европу. «Мы не должны и не будем с этим мириться», — подчеркнул Шольц, добавив, что Европа как проект свободы и правового государства несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.

По его словам, именно поэтому автократы и популисты стремятся разрушить мирную и объединённую Европу. «Германия не имеет права этого допустить, учитывая её историю», — отметил канцлер.

5 мая планируется подписание коалиционного соглашения между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и блоком ХДС/ХСС. На следующий день, 6 мая, Бундестаг проголосует за кандидатуру лидера христианских демократов Фридриха Мерца на пост канцлера. В тот же день присягу примут члены нового правительства.

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