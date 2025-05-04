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Нетаньяху не приехал в Баку из-за Турции?

Аракчи займется примирением Индии и Пакистана

01:51 233

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Пакистан и Индию, чтобы обсудить обострение отношений между двумя странами.

Об этом сообщил МИД Ирана.

5 мая Аракчи прибудет в Пакистан, где встретится с руководством страны, затем отправится в Индию.

Ранее Тегеран предлагал помощь в установлении диалога между Дели и Исламабадом.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после атаки 22 апреля в Кашмире, где погибли 26 человек. Власти Индии обвинили в нападении группировку, связанной с «Лашкар-э-Тайба», действующей из Пакистана.

Обе страны отозвали дипломатов, закрыли КПП и приостановили двусторонние соглашения.

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