Запретный «Вагнер» сладок

Минувшее на этой неделе первое мая – это не только праздник Весны и Труда. Это еще и официальная дата возникновения ЧВК «Вагнер», за короткий, но яркий период получившей широкую международную известность. Если бы не мятеж – день рождения «Вагнера» праздновали бы со всем размахом, на который способна гигантская машина российской пропаганды. Но случилось то, что случилось – и поэтому Москва сейчас о вагнерах не вспоминает, словно их и не было. А бизнес-активы компании безуспешно пытается освоить российский «Африканский корпус» Минобороны во главе с генералом Юнус-Беком Евкуровым, который, к досаде Кремля, ни по деловой хватке, ни по харизме – далеко не Евгений Пригожин. Очень далеко.

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер», - так романтично описывал возникновение «Оркестра» его ныне покойный отец-основатель. Невольно выдав главную причину возникновения его компании, которая впоследствии станет причиной и ее заката – абсолютная неэффективность современных российских государственных структур в продвижении интересов Кремля в новых условиях нетрадиционными, скажем так методами. Молодой бизнес всегда крайне агрессивен на внешних рынках. И российский – не исключение. К 2014 году он решил, кстати, совершенно ошибочно, что резервы роста внутри страны исчерпаны, что было совсем не так и кинулся во внешнюю экспансию, что полностью совпадало с личной психологической установкой Владимира Путина: «Сделаем Россию снова великой», лозунг, который он сформировал задолго до Трампа.

Коли уж «распад СССР был величайшей геополитической катастрофой XX века» - то вполне логичным выглядело восстановление былого величия, пусть и достаточно иллюзорного, на международной арене, особенно в тех странах, которые еще по классификации советских времен относились к Третьему миру. Кстати, теория «Русского мира» как постсоветского пространства – она ведь изначально была для «простаков» и для не слишком умных, в силу своей профессии официальных пропагандистов. Понятие этого самого «Русского мира» у «кремлевских мудрецов» было гораздо шире и включало в себя те регионы и государства, где присутствовало влияние СССР. Но вот тут кремлевских теоретиков и поджидала мощная «засада»: они опоздали к своему рыночному пространству лет так на 50. Оно конечно, СССР спровоцировал крушение колониальных систем и появление новых рынков, но этим не воспользовался. То ли потому, что по идеологическим причинам не пожелал, то ли, потому что просто не смог. Итог: туда куда лез молодой и неопытный российский бизнес – там уже десятки лет работают западные бизнес-акулы с солидным запасом финансовых ресурсов и мощными наработанными связями за спиной из местных элит, находящимися на западном содержании и которых вполне все устраивало.