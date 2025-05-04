Революция в стоматологии: во рту будут расти новые зубы

Наука снова грозит поменять всё. Сразу три группы исследователей в Японии, Великобритании и США работают над тем, чтобы избавить людей от искусственных имплантов и, возможно, от самих стоматологов. Кто-то выращивает зубы в пробирке, кто-то прямо в челюсти, а кто-то — во рту у… свиней.
Японский сценарий: вырастут новые зубы
В Киото, в лаборатории стартапа Toregem Biopharma, тестируют препарат, который должен заставить зубы расти заново, как у акулы. Руководит проектом доктор Катсу Такахаши, давно изучающий адентию — редкое заболевание, при котором у человека не формируются несколько постоянных зубов.
Такахаши исходит из простой идеи: у человека, как и у некоторых животных, есть «спящий» генетический потенциал для выращивания третьего комплекта зубов. Вырастить молочные, потом коренные — и ещё одни. Проблема лишь в том, что этот механизм блокируется особым белком под названием USAG-1. Значит, нужно его отключить.
Так появился препарат на основе антител, деактивирующий белок-ингибитор. Сейчас лекарство проходит клинические испытания в больнице Китано в Осаке. Пока на пациентах с врождённой адентией, но если всё пойдёт по плану, его начнут использовать и для восстановления утраченных зубов.
Британский подход: зубы из лаборатории
В Лондоне на проблему смотрят иначе: зачем вмешиваться в гены, если можно вырастить зуб с нуля, из стволовых клеток пациента? Над этим работает команда Королевского колледжа во главе с доктором Сюэчэнь Чжаном.
Главная инновация — специальная биоматрица, созданная совместно с Имперским колледжем. Она имитирует условия, в которых клетки «договариваются», кто станет эмалью, кто — корнем, а кто — пульпой. Именно этой координации не хватало в предыдущих неудачных попытках.
Пока зубы растут в лабораторных условиях. Перенос в челюсть человека — отдельная задача. Учёные рассматривают два пути: пересаживать уже готовый зуб или вживлять правильно сформированный зачаток. По оценке исследователей, технология может выйти на рынок в течение ближайших нескольких лет.
Американский эксперимент: через пасть свиньи
В университете Тафтса, штат Массачусетс, решили соединить науку и натуру. Свиньи, как выяснилось, идеально подходят для зубных экспериментов: у них схожая анатомия и есть уникальное свойство — они способны отращивать новые зубы по нескольку раз за жизнь.
Профессор Памела Йелик берёт зачаток зуба свиньи и соединяет его с человеческими клетками, полученными после стоматологических операций. В результате у животных начинают формироваться зубы, внешне и структурно похожие на человеческие.
По словам Йелик, полноценный зуб можно вырастить в течение трёх месяцев. Он будет не только живым, но и потенциально более надёжным, чем искусственные импланты. В будущем её команда надеется полностью перейти на человеческие клетки — и выращивать зубы сразу в ротовой полости пациента.
Пока исследователи спорят о подходах и сроках, стоматология может готовиться к революции. Возможно, уже через десять лет пациенты перестанут выбирать между керамикой и титаном и будут просто ждать, пока у них вырастет новый родной зуб.