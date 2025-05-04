Победобесие

Подойдя к стодневному юбилею своего президентства без впечатляющих побед, Дональд Трамп решил поправить дело, объявив Соединенные Штаты главным победителем Первой и Второй мировых войн, ни много ни мало. В связи с этим Американский Национальный День ветеранов 11 ноября переименуют в День Победы в Первой мировой войне. А 8 мая, который сейчас официально в США называют Днем победы в Европе, превратится в День Победы во Второй мировой. Пока это только президентские посты в социальной сети, соответствующих распоряжений еще не было отдано, но намерение заявлено.

Обсуждать фактическую сторону этой затеи смысла большого нет. Историки давно пришли к выводу, что Первая мировая принесла огромное количество жертв и разрушений и никого из стран-участниц не укрепила. Может, Штаты разорила в меньшей степени из-за заокеанского положения. Вторая же славна как раз тем, что в битве с фашизмом объединилось полмира, и именно за счет этого стала возможна победа. При этом большой вклад США, которые включились в обе войны далеко не с самого начала, никто не отрицает. Но Трампу вообще чужды представления о коллективной солидарной деятельности. Америка у него первая: «Обе войны выиграли мы. Остальные страны с нами и близко не сопоставимы — ни в смысле военной мощи, ни по мужеству, ни по безупречному командованию». Такой замечательный повод, чтобы в очередной раз оскорбить союзников. Недавно на этом поприще отличился вице-президент Джей Ди Вэнс, презрительно прокомментировавший теоретические планы европейцев ввести свои военные контингента на территорию Украины. В интервью на телеканале Fox News младший напарник Трампа назвал их «20 000 военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет». Это дико взбесило британцев, которые плечом к плечу с американцами воевали в Ираке и в Афганистане, неся немалые потери. Вэнсу потом пришлось извиняться, дескать, его неправильно поняли. Но поняли правильно: нынешние Штаты в лице своих руководителей просто источают глубокое пренебрежение ко всему остальному миру, и к партнерам-союзникам в первую очередь. Странным образом хамский стиль ведения международных дел считается в Белом доме эффективным.

А на теме Победы Дональд Трамп заходит на любимое поле нынешних кремлёвских руководителей. Как известно, прежние, имевшие непосредственное отношение к Второй мировой и победе в ней, относились к тем событиям специфическим образом: при Сталине лишь пару первых лет День Победы побыл нерабочим днем, и сменивший вождя Хрущев по этому поводу не возражал. Только при Брежневе с 1965 года в День Победы перестали ходить на работу. Парады на Красной площади были только в юбилейные годы: в 1965, 1975 и 1985 годах. Причем главными смыслами этой даты были память о павших и борьба за мир. И только «ветеран» Путин превратил День Победы в главный праздник России, с откровенной угрозой повторить поход до Берлина, а то и сходить на Вашингтон. Страну обуяло так называемое победобесие. Что характерно, как Трамп считает США главным победителем великих войн, так и нынешнее российское руководство заявляет, что в Великой Отечественной Россия справилась бы без других народов: в 2010 году Путин, тогда в ранге премьер-министра, сказал, что Россия победила бы даже без помощи Украины. А Дмитрий Песков несколько дней назад объявил, что справились бы и без американского ленд-лиза. Опять-таки, всерьез обсуждать и спорить с такими заявлениями – себя не уважать.