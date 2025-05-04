Победобесие

Подойдя к стодневному юбилею своего президентства без впечатляющих побед, Дональд Трамп решил поправить дело, объявив Соединенные Штаты главным победителем Первой и Второй мировых войн, ни много ни мало.
В связи с этим Американский Национальный День ветеранов 11 ноября переименуют в День Победы в Первой мировой войне. А 8 мая, который сейчас официально в США называют Днем победы в Европе, превратится в День Победы во Второй мировой. Пока это только президентские посты в социальной сети, соответствующих распоряжений еще не было отдано, но намерение заявлено.
Обсуждать фактическую сторону этой затеи смысла большого нет. Историки давно пришли к выводу, что Первая мировая принесла огромное количество жертв и разрушений и никого из стран-участниц не укрепила. Может, Штаты разорила в меньшей степени из-за заокеанского положения. Вторая же славна как раз тем, что в битве с фашизмом объединилось полмира, и именно за счет этого стала возможна победа. При этом большой вклад США, которые включились в обе войны далеко не с самого начала, никто не отрицает.
Но Трампу вообще чужды представления о коллективной солидарной деятельности. Америка у него первая: «Обе войны выиграли мы. Остальные страны с нами и близко не сопоставимы — ни в смысле военной мощи, ни по мужеству, ни по безупречному командованию». Такой замечательный повод, чтобы в очередной раз оскорбить союзников.
Недавно на этом поприще отличился вице-президент Джей Ди Вэнс, презрительно прокомментировавший теоретические планы европейцев ввести свои военные контингента на территорию Украины. В интервью на телеканале Fox News младший напарник Трампа назвал их «20 000 военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет». Это дико взбесило британцев, которые плечом к плечу с американцами воевали в Ираке и в Афганистане, неся немалые потери. Вэнсу потом пришлось извиняться, дескать, его неправильно поняли. Но поняли правильно: нынешние Штаты в лице своих руководителей просто источают глубокое пренебрежение ко всему остальному миру, и к партнерам-союзникам в первую очередь. Странным образом хамский стиль ведения международных дел считается в Белом доме эффективным.
А на теме Победы Дональд Трамп заходит на любимое поле нынешних кремлёвских руководителей. Как известно, прежние, имевшие непосредственное отношение к Второй мировой и победе в ней, относились к тем событиям специфическим образом: при Сталине лишь пару первых лет День Победы побыл нерабочим днем, и сменивший вождя Хрущев по этому поводу не возражал. Только при Брежневе с 1965 года в День Победы перестали ходить на работу. Парады на Красной площади были только в юбилейные годы: в 1965, 1975 и 1985 годах. Причем главными смыслами этой даты были память о павших и борьба за мир. И только «ветеран» Путин превратил День Победы в главный праздник России, с откровенной угрозой повторить поход до Берлина, а то и сходить на Вашингтон. Страну обуяло так называемое победобесие.
Что характерно, как Трамп считает США главным победителем великих войн, так и нынешнее российское руководство заявляет, что в Великой Отечественной Россия справилась бы без других народов: в 2010 году Путин, тогда в ранге премьер-министра, сказал, что Россия победила бы даже без помощи Украины. А Дмитрий Песков несколько дней назад объявил, что справились бы и без американского ленд-лиза. Опять-таки, всерьез обсуждать и спорить с такими заявлениями – себя не уважать.
Но как эти два деятеля теперь поделят чужие победы, достижения «дедов», которые, в отличие от них, тогда воевали? Чья спесь победит в этом противоборстве? Причем возникло оно как раз в то время, когда Трамп стал вытаскивать Путина из статуса изгоя, отбрасывая предупреждения союзников, что нынешнюю Россию, с откровенным удовольствием рушащую международный правопорядок, в состояние нормальности не вернуть. Трамп и сам такой, разрушитель норм, и Путин для него в этом деле, скорее, уважаемый учитель. Даже в попытке присвоения побед далекого прошлого американский президент идет дорогой российского. И тут они становятся конкурентами.
В связи с сообщениями о том, что на парад в Москве могут на приехать вдруг заболевшие президент Сербии Вучич и премьер Словакии Фицо, уже появились предположения, что эти политики не хотят раздражать Трампа, вдруг объявившего монополию на Победу. Так это или нет, можно только гадать, но это предположения не на пустом месте.