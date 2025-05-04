Атака на Киев

В ночь на 4 мая российские беспилотники массированно атаковали Украину, среди пострадавших есть и дети. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным украинских спасателей, в результате атаки беспилотниками в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском: загорелись автомобили, верхние этажи жилого дома, три частных дома. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых двое детей.