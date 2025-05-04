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Атака на Киев

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В ночь на 4 мая российские беспилотники массированно атаковали Украину, среди пострадавших есть и дети. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным украинских спасателей, в результате атаки беспилотниками в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском: загорелись автомобили, верхние этажи жилого дома, три частных дома. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых двое детей.

Кроме того, в результате обстрела города Черкассы зафиксировано пять пожаров. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный. Пострадал один человек.

Также начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что по меньшей мере восемь российских КАБов атаковали прифронтовой город Орехов. В результате ударов разрушены жилые дома, предварительно, ранены два человека.

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