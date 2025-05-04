В Румынии повторные выборы президента

Для граждан, проживающих за рубежом, голосование началось в пятницу, 2 мая, и будет продолжаться три дня. На выборы зарегистрировано почти 18 млн избирателей, будет открыто 19 тыс. избирательных участков.

В Румынии проходят вторые за полгода президентские выборы. Во всех населенных пунктах страны в 7:00 по местному времени (8:00 по бакинскому времени) открылись избирательные участки.

На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов. Для победы в первом туре одному из них необходимо набрать не менее 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, 18 мая в Румынии состоится второй тур голосования. Избирательные участки закроются в 21:00.

Согласно опросам, наибольшую поддержку имеет лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. За него были готовы проголосовать более 30% избирателей. На втором месте — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, его готовы поддержать 24% граждан страны.

Президентские выборы Румынии состоялись в конце ноября 2024 года. В первом туре победил праворадикальный политик Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским политиком. Он набрал 22,95% голосов. Однако Конституционный суд аннулировал результаты из-за «очевидных нарушений избирательного процесса». Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс через TikTok, где Джорджеску вел свою предвыборную кампанию. У него около 520 тыс. подписчиков. Россия отрицала вмешательство в избирательную кампанию в Румынии.