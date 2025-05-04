Антитеррористическая операция в Британии: арестованы иранцы

Пять человек арестованы в Великобритании в ходе антитеррористической операции. Об этом в ночь на воскресенье, 4 мая, сообщила в соцсети X британская Служба столичной полиции.

Арестованные подозреваются в планировании теракта «на конкретном объекте», название которого правоохранители по оперативным соображениям пока не раскрывают.