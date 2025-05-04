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Антитеррористическая операция в Британии: арестованы иранцы

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Пять человек арестованы в Великобритании в ходе антитеррористической операции. Об этом в ночь на воскресенье, 4 мая, сообщила в соцсети X британская Служба столичной полиции.

Арестованные подозреваются в планировании теракта «на конкретном объекте», название которого правоохранители по оперативным соображениям пока не раскрывают.

Agence France-Presse уточнило, что аресты прошли в Лондоне, Суиндоне и Манчестере, а также в двух городах графства Большой Манчестер - Стокпорте и Рочдейле. Арестованным - от 29 до 46 лет. Про четверых из них точно известно, что они являются гражданами Ирана, гражданство еще одного из них устанавливается. Все мужчины находятся под стражей в полиции.

Глава контртеррористического управления лондонской полиции Доминик Мерфи заявил, что расследование находится на ранней стадии, но быстро продвигается. «Мы устанавливаем возможные мотивы и определяем, сохраняется ли какой-либо риск для общества в связи с этим делом», - сказал Мерфи, призвав британцев сохранять бдительность и сообщать в полицию, если они заметят что-то подозрительное.

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