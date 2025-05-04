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У Маска теперь будет собственный город

09:45 1476

Жители южной части Техаса подавляющим большинством голосов поддержали инициативу Илона Маска по созданию города Starbase.

Согласно результатам голосования, опубликованным в сети департаментом выборов округа Кэмерон, 212 человек проголосовали «за», шесть - «против», передает AP. Большинство из зарегистрированных избирателей — сотрудники SpaceX.

Илон Маск отреагировал на результаты голосования на своей странице в соцсети Х, написав, что «теперь это настоящий город!»

Новый город площадью 1,45 квадратных мили будет располагаться вокруг штаб-квартиры и стартовой площадки SpaceX. Практически все его жители — сотрудники компании или члены их семей.

Создание нового муниципалитета предполагает формирование местных органов власти — мэра и двух комиссаров, которым будет поручено управление вопросами планирования, налогообложения и другими делами. Однако некоторые жители соседних районов выступают против этой инициативы и обвиняют компанию в нанесении ущерба окружающей среде, пишет BBC.

Планируемая территория нового города охватывает примерно 1,6 квадратных мили (3,9 кв. км) — до того, как SpaceX начала скупать земли в этом районе в 2012 году, она была довольно малонаселенной. С тех пор в этом месте появились объекты компании и жилье для сотрудников, сам Маск также поселился в этом районе. Среди признаков его присутствия — улица под названием Memes Street и огромный бюст предпринимателя, который недавно подвергся вандализму.

В последние годы Маск перенес многие из своих компаний и штаб-квартир из Калифорнии в Техас, ссылаясь на более благоприятные условия регулирования и свое неприятие политики штата Калифорния, в котором доминирует Демократическая партия.

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