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Нетаньяху не приедет в Баку из-за Турции?
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Нетаньяху не приедет в Баку из-за Турции?

Перед турне на Ближний Восток Трамп отправляет шефа Пентагона в Израиль

10:06 422

В преддверии визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток американский министр обороны Пит Хегсет посетит Израиль, сообщает издание Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что поездка пройдет «в условиях, когда правительства США и Израиля расходятся во мнениях относительно возможности нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, а также в связи с продолжающейся войной в Газе и военной кампанией США в Йемене».

После переговоров в Израиле Хегсет отправится в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к Трампу, который, как сообщал Белый дом, с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. «Но в настоящее время не ожидается, что он (Трамп) посетит Израиль», - пишет Axios.

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