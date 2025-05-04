Почти половина граждан Германии за запрет «Альтернативы для Германии»

Институт изучения общественного мнения INSA подготовил для издания Bild опрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Против вероятного запрета АдГ высказались 37% опрошенных, 48% — за. Еще 15% заявили, что не определились со своим мнением.

Опрос был проведен после того, как 2 мая контрразведка ФРГ объявила партию правоэкстремистской организацией. Из опроса следует, что 61% жителей Германии поддерживают решение властей, 31% не соглашаются с такой формулировкой, 8% не смогли дать однозначный ответ. 79% респондентов заявили, что не изменили своего мнения об АдГ после этого решения, а 10% заявили, что оно повлияло на их отношение к партии.

Большинство респондентов считает, что полный запрет партии причинит вред демократии в Германии: за это высказались 39% опрошенных. 35% считают, что запрет может принести положительные эффекты. 16% не считают, что это может на что-то повлиять.

Опрос проводился 2 и 3 мая. Был опрошен 1001 житель Германии.

В пятницу Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Организация пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов в 1952 году, и Коммунистической партии Германии в 1956-м.

Исполняющий обязанности немецкого канцлера Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой запрета «Альтернативы для Германии».

В феврале на выборах в немецкий парламент АдГ смогла завоевать второе место и заручиться поддержкой 20,8% избирателей. Первое место получило объединение Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (блок ХДС/ХСС) — 28,6%.