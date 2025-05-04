Патриарх Кирилл передал Ильхаму Алиеву приглашение Путина

Сейчас все очень неплохо развивается. Дай бог, чтобы и дальше так было. Так сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой в Баку.

«Покидая Москву, я имел возможность с Владимиром Владимировичем (президентом РФ Путиным) встретиться. Он очень тепло тоже о Вас сказал хорошие, правильные слова. Просил передать приглашение на 80-летие, чтобы Вы, может быть, могли бы посетить Москву с тем, чтобы отметить эту важную дату. Наш президент тоже не склонен к тому, чтобы во имя политеса менять свои убеждения. Он либо промолчит, либо что-то такое прямо скажет. Имея опыт общения с Владимиром Владимировичем, могу сказать, что в его словах я почувствовал такую искреннюю симпатию и такую открытость, и могу об этом свидетельствовать. Поэтому надеемся, что Вы сможете посетить Москву в связи с этой выдающейся датой - 80-летием Победы над страшным врагом», - сказал патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси также сказал, выражая свое отношение к Азербайджану, «что касается Вашей благословенной страны, то всегда как на крыльях сюда летишь».