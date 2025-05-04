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Ракета хуситов упала у аэропорта Бен-Гурион

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11:12 301

Сирены воздушной тревоги прозвучали в некоторых районах Израиля. Согласно заявлению армейской пресс-службы, это произошло из-за обстрела со стороны Йемена. Военные зафиксировали запуск одной ракеты в направлении израильской территории.

Израильские СМИ сообщают, что баллистическую ракету, выпущенную группировкой «Ансар Аллах», сбить не удалось. В непосредственной близости от терминала №3 аэропорта Бен-Гурион на пустыре упала американская ракета-перехватчик THAAD. Армия Израиля сообщает, что расследует последствия. Легко пострадал один человек - ему оказали помощь.

В сети появились видео взрывов в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает Jewish News Syndicate (JNS). «Баллистическая ракета, выпущенная поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, по-видимому, упала в районе аэропорта Бен-Гурион», — говорится в материале.

В момент обстрела три самолета заходили на посадку. Диспетчеры отправили их делать круги до разрешения на посадку. Взлеты и посадки самолетов были отменены.

Полиция Израиля подтвердила падение фрагмента ракеты недалеко от 3-го терминала аэропорта Бен-Гурион. Причинен ущерб.

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