Ракета хуситов упала у аэропорта Бен-Гурион

Сирены воздушной тревоги прозвучали в некоторых районах Израиля. Согласно заявлению армейской пресс-службы, это произошло из-за обстрела со стороны Йемена. Военные зафиксировали запуск одной ракеты в направлении израильской территории.

Израильские СМИ сообщают, что баллистическую ракету, выпущенную группировкой «Ансар Аллах», сбить не удалось. В непосредственной близости от терминала №3 аэропорта Бен-Гурион на пустыре упала американская ракета-перехватчик THAAD. Армия Израиля сообщает, что расследует последствия. Легко пострадал один человек - ему оказали помощь.