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Алиев — патриарху Кириллу: «...Произошли события, меняющие полностью привычные стереотипы»

11:26 2649

Время летит быстро. Уже прошло шесть лет с момента вашего прошлого визита и, конечно же, за это время и в мире, и у нас в стране, и в регионе произошли события, меняющие полностью привычные стереотипы.

Так сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Что касается отношений между нашими народами, здесь как раз все стабильно. Мы традиционно испытываем друг к другу большую симпатию, уважение, взаимоподдержку и рад, что прочные отношения между нашими народами создают такой фундамент межгосударственных отношений»,  сказал глава государства.

Президент Алиев отметил, что «православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений. Я уверен, что они будут очень рады вашему визиту, так же, как и все мы. Как мы с вами неоднократно обменивались мнениями по этому вопросу, в Азербайджане царят межконфессиональный и межнациональный мир, согласие, взаимная поддержка. Это является важным фактором устойчивого развития наших стран, потому что без этого ни о каком развитии и речи быть не может. Мы очень рады тому, как представители русской общины, православной общины активно участвуют в развитии нашей страны, в защите ее суверенитета, территориальной целостности и в целом вносят большой вклад, так же, как и все другие представители многочисленных народов, проживающих в Азербайджане, в общее развитие нашей страны».

Глава государства заявил, что для патриарха Кирилла «Азербайджан  это не чужое место. Мы знаем Вас как большого друга азербайджанского народа на протяжении многих лет. Вы всегда и высказывались, и своими действиями всегда оказывали нам уважение, и уверен, что эта позитивная динамика будет сохранена и в будущем».

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