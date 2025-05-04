USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Нетаньяху не приедет в Баку из-за Турции?
Новость дня
Нетаньяху не приедет в Баку из-за Турции?

Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!

котел под названием Ближний Восток
Икрам Нур, автор haqqin.az
11:40 2415

Как уже сообщал накануне haqqin.az, сирийские власти задержали в Дамаске генсека Народного фронта освобождения Палестины Талала Наджи. Спустя несколько часов он был выпущен на свободу.

Что бы ни сочиняли израильские власти про «джихадистов» в Сирии, нужно отдать Дамаску должное: сотрудничество с экстремистскими палестинскими группировками, выступающими против Израиля, для него та «красная линия», которую он категорически отказывается переступать.

В прошлом месяце сирийскими властями были задержаны два лидера палестинской группировки «Исламский джихад» - Халед Халед и Ясир Зафари, которым было прямо заявлено, что их пребывание в Сирии и какая-либо политическая активность в стране крайне нежелательны.

Прецедент Талала Наджи - яркий показатель умонастроений в Дамаске

Сейчас та же история повторяется с Народным фронтом освобождения Палестины - Главным командованием (НФОП-ГК), основанным еще в 1968 году. И с 70-х годов прошлого века прочно обосновавшимся на сирийской территории.

Судя по всему, сирийские власти тоже укажут им на дверь, ну или как минимум настоятельно порекомендуют сидеть тише воды и ниже травы под надзором сирийских служб безопасности. И это твердая позиция Дамаска, поскольку к некоторым палестинским группировкам у новых сирийских властей есть еще и личные счеты.

При Асадах, что старшем, что младшем, Сирия была не просто стороной, принимающей палестинских беженцев, но и крупнейшим донором палестинского сопротивления. Клан Асадов вооружал, финансировал и защищал различные палестинские группировки, предоставлял им убежище и тренировочные лагеря.

После того как иорданские власти выгнали руководство ХАМАС из Аммана в 1999 году, эта палестинская группировка создала свое политическое бюро в Дамаске, поступив практически на полное содержание сирийского режима. Что было весьма парадоксально, поскольку именно сирийское крыло ХАМАС возглавляло восстание против Асада-старшего в 1976-1982 годах, закончившегося резней в Хаме, когда солдаты Асада не разбирали, кто перед ними – палестинцы или гражданские сирийцы, а просто убивали всех, кто попадал в прицел.

Позиция аш-Шараа остается неизменной

Впрочем, парадокс достаточно кажущийся. На Ближнем Востоке ни одна из группировок не может с точностью утверждать, кого она будет поддерживать завтра. Как здесь говорят, «преданность палестинцев нельзя купить, но можно взять в аренду». Поэтому часть палестинских группировок, включая НФОП-ГК, в гражданской войне, вспыхнувшей в Сирии в 2011 году, воевала на стороне Асада. В том числе – и против палестинцев в крупнейшем в Сирии лагере беженцев Ярмук.

Не обошлось и без Тегерана, куда уж в регионе без него. Когда различные палестинские группировки в ходе гражданской войны в Сирии схлестнулись между собой, симпатии иранцев, естественно, переключились на НФОП-ГК. И даже потепление между ХАМАС и Ираном, произошедшее в конце 2013 года, не изменило этой ситуации – финансовая и иная поддержка НФОП-ГК не сократились.

Сейчас ситуация изменилась, и перед руководством палестинских группировок в Сирии ребром встали два важнейших вопроса: «С кем вы, руководители палестинского Сопротивления? Готовы ли вы принять то, что от вас требуют новые власти Дамаска?» И вопросы эти, как совершенно понятно, далеко не праздные.

Сегодня палестинские группировки на территории Сирии могут как помочь Дамаску в стабилизации ситуации в стране и в отношениях с Израилем, так и послужить поводом к эскалации.

Палестинцы – это мина замедленного действия под каждым государством, приютившим их

Западные страны во главе с Соединенными Штатами уже оказывают сильное давление на новое сирийское руководство, чтобы оно отказалось от любых обязательств по противостоянию Израилю, ставя это главным условием отмены санкций. Вдобавок, в конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что новые власти Сирии должны «полностью отказаться от терроризма и подавить его, отстранить иностранных боевиков-террористов от любых официальных ролей (и), не допустить эксплуатации сирийской территории Ираном и его ставленниками». А ведь НФОП-ГК находится в американском списке террористических организаций.

Дамаск с палестинцами на своей территории оказывается в сложном положении. И хотя палестинские вооруженные группировки и Армия освобождения Палестины, боевое крыло ООП, недавно собрались в штаб-квартире ООП в Дамаске и по итогам встречи опубликовали декларацию о своей поддержке новых властей Сирии – это еще не гарантия того, что они и дальше сохранят лояльность.

Поэтому сирийские власти сейчас вынуждены работать с каждой палестинской группировкой. Работать над тем, чтобы предотвратить самый негативный сценарий с их стороны. Палестинцы – это мина замедленного действия под каждым государством, приютившим их. Любая благодарность им чужда, любые договоренности для них ничего не значат. А потому от них можно ожидать чего угодно, причем в самый неожиданный момент.

Читайте по теме

Учтет ли Эрдоган интересы Израиля? главный вопрос
26 апреля 2025, 20:36 9905
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
19 апреля 2025, 12:30 10401
Израиль выставил против Турции «вора в законе» наша корреспонденция
7 мартa 2025, 14:48 18943
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
13:46 1602
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 5609
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 622
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 2416
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать?
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать? былое и думы
3 мая 2025, 23:42 3606
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день»
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день» обновлено 13:15
13:15 4515
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
12:50 1491
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы Третья медаль Азербайджана
12:40 614
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом»
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом» добавлено новое видео; обновлено 12:30
12:30 2545
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
12:20 2358
Баку, Анкара и София усиливают узел
Баку, Анкара и София усиливают узел наша информация
11:55 1134

ЭТО ВАЖНО

Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
13:46 1602
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 5609
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 622
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 2416
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать?
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать? былое и думы
3 мая 2025, 23:42 3606
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день»
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день» обновлено 13:15
13:15 4515
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
12:50 1491
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы Третья медаль Азербайджана
12:40 614
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом»
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом» добавлено новое видео; обновлено 12:30
12:30 2545
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
12:20 2358
Баку, Анкара и София усиливают узел
Баку, Анкара и София усиливают узел наша информация
11:55 1134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться