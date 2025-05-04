Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!

Как уже сообщал накануне haqqin.az, сирийские власти задержали в Дамаске генсека Народного фронта освобождения Палестины Талала Наджи. Спустя несколько часов он был выпущен на свободу. Что бы ни сочиняли израильские власти про «джихадистов» в Сирии, нужно отдать Дамаску должное: сотрудничество с экстремистскими палестинскими группировками, выступающими против Израиля, для него та «красная линия», которую он категорически отказывается переступать. В прошлом месяце сирийскими властями были задержаны два лидера палестинской группировки «Исламский джихад» - Халед Халед и Ясир Зафари, которым было прямо заявлено, что их пребывание в Сирии и какая-либо политическая активность в стране крайне нежелательны.

Сейчас та же история повторяется с Народным фронтом освобождения Палестины - Главным командованием (НФОП-ГК), основанным еще в 1968 году. И с 70-х годов прошлого века прочно обосновавшимся на сирийской территории. Судя по всему, сирийские власти тоже укажут им на дверь, ну или как минимум настоятельно порекомендуют сидеть тише воды и ниже травы под надзором сирийских служб безопасности. И это твердая позиция Дамаска, поскольку к некоторым палестинским группировкам у новых сирийских властей есть еще и личные счеты. При Асадах, что старшем, что младшем, Сирия была не просто стороной, принимающей палестинских беженцев, но и крупнейшим донором палестинского сопротивления. Клан Асадов вооружал, финансировал и защищал различные палестинские группировки, предоставлял им убежище и тренировочные лагеря. После того как иорданские власти выгнали руководство ХАМАС из Аммана в 1999 году, эта палестинская группировка создала свое политическое бюро в Дамаске, поступив практически на полное содержание сирийского режима. Что было весьма парадоксально, поскольку именно сирийское крыло ХАМАС возглавляло восстание против Асада-старшего в 1976-1982 годах, закончившегося резней в Хаме, когда солдаты Асада не разбирали, кто перед ними – палестинцы или гражданские сирийцы, а просто убивали всех, кто попадал в прицел.

Впрочем, парадокс достаточно кажущийся. На Ближнем Востоке ни одна из группировок не может с точностью утверждать, кого она будет поддерживать завтра. Как здесь говорят, «преданность палестинцев нельзя купить, но можно взять в аренду». Поэтому часть палестинских группировок, включая НФОП-ГК, в гражданской войне, вспыхнувшей в Сирии в 2011 году, воевала на стороне Асада. В том числе – и против палестинцев в крупнейшем в Сирии лагере беженцев Ярмук. Не обошлось и без Тегерана, куда уж в регионе без него. Когда различные палестинские группировки в ходе гражданской войны в Сирии схлестнулись между собой, симпатии иранцев, естественно, переключились на НФОП-ГК. И даже потепление между ХАМАС и Ираном, произошедшее в конце 2013 года, не изменило этой ситуации – финансовая и иная поддержка НФОП-ГК не сократились. Сейчас ситуация изменилась, и перед руководством палестинских группировок в Сирии ребром встали два важнейших вопроса: «С кем вы, руководители палестинского Сопротивления? Готовы ли вы принять то, что от вас требуют новые власти Дамаска?» И вопросы эти, как совершенно понятно, далеко не праздные. Сегодня палестинские группировки на территории Сирии могут как помочь Дамаску в стабилизации ситуации в стране и в отношениях с Израилем, так и послужить поводом к эскалации.