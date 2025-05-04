Баку, Анкара и София усиливают узел

Азербайджан, Турция и Болгария выступили за увеличение пропускной способности газового интерконнектора на границе Турции и Болгарии в районе газокомпрессорной станции (ГКС) «Малкочлар». Об этом стало известно haqqin.az из источников в Министерстве энергетики Болгарии.

«Этот вопрос обсуждался в кулуарах прошедшего 2 мая в Стамбуле саммита по природным ресурсам, в частности, в рамках встречи глав Минэнерго Азербайджана и Болгарии Парвиза Шахбазова и Жечо Станкова.

«Начнется подготовка технико-экономического обоснования по увеличению мощности интерконнектора между Малкочлар (Турция) и Странджа (Болгария) на границе этих государств. Пропускная способность может вырасти вдвое, хотя подробности прояснятся по итогам ТЭО», — отметили в министерстве энергетики Болгарии.