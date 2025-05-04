Баку, Анкара и София усиливают узел

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Ламия Исаева, собкор
11:55 1135

Азербайджан, Турция и Болгария выступили за увеличение пропускной способности газового интерконнектора на границе Турции и Болгарии в районе газокомпрессорной станции (ГКС) «Малкочлар». Об этом стало известно haqqin.az из источников в Министерстве энергетики Болгарии.

«Этот вопрос обсуждался в кулуарах прошедшего 2 мая в Стамбуле саммита по природным ресурсам, в частности, в рамках встречи глав Минэнерго Азербайджана и Болгарии Парвиза Шахбазова и Жечо Станкова.

«Начнется подготовка технико-экономического обоснования по увеличению мощности интерконнектора между Малкочлар (Турция) и Странджа (Болгария) на границе этих государств. Пропускная способность может вырасти вдвое, хотя подробности прояснятся по итогам ТЭО», — отметили в министерстве энергетики Болгарии.

Стало известно, что Турция считает целесообразным увеличить пропускную способность этого газового узла с текущих 3,5 млрд кубометров в год до 7 млрд кубометров в год на первом этапе с возможным усилением мощности еще на 3 млрд куб. м в год на втором этапе, и обсуждает это с экспертами Азербайджана и Болгарии.

«Через узел «Малкочлар-Странджа» Азербайджан с 2023 года поставляет газ в Болгарию, помимо более масштабных поставок через Южный газовый коридор и интерконнектор «Греция-Болгария» (IGB, действует с 2022 года). При этом в существующей мощности интерконнектора «Малкочлар-Странджа» на долю Азербайджана выделено лишь 0,5 млрд куб. м в год, а 3 млрд куб. м использует Botas для поставки газа в страны ЕС по европейскому наземному ответвлению «Турецкого потока». На повестке дня вопрос о расширении пропускной способности ГКС «Малкочлар-Странджа», что позволит предоставить и Азербайджану больше возможностей для транзита газа через Болгарию, а не только по ЮГК», — пояснил haqqin.az эксперт, знакомый с вопросом.

В Минэнерго Болгарии отметили, что страна в 2025 году может получить из Азербайджана более 2 миллиардов кубометров газа (в 2024 году было 2 млрд куб. м) — через ЮГК и через «Малкочлар», но заинтересована в дальнейшем росте приема и транзита газа с учетом развития Balkan Gas Hub.

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