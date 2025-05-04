Си едет в Москву на четыре дня

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву с официальным визитом с 7 по 10 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Си примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Также он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых будет обсуждаться двустороннее сотрудничество и «актуальные проблемы международной повестки дня».

Ранее было известно, что Си планирует посетить парад Победы, но подробностей о формате его поездки в Москву не сообщалось.

Си Цзиньпин в последний раз приезжал в Россию в марте 2023 года. Тогда его визит продлился три дня.