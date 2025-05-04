Украинская авиация уничтожила командный пункт россиян

Украинская авиация нанесла удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии России в районе захваченного города Бахмут. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в воскресенье, 4 мая.

«Подтверждено, что Воздушные силы ВСУ на днях нанесли разрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области», - говорится в сообщении.

По утверждению украинских военных, этот удар «существенно» снизил способность российских войск осуществлять управление на Покровском направлении.

«В настоящее время данные о потерях врага уточняются», - добавили в Генштабе ВСУ.