USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Нетаньяху не приедет в Баку из-за Турции?
Новость дня
Нетаньяху не приедет в Баку из-за Турции?

Украинская авиация уничтожила командный пункт россиян

12:11 1770

Украинская авиация нанесла удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии России в районе захваченного города Бахмут. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в воскресенье, 4 мая.

«Подтверждено, что Воздушные силы ВСУ на днях нанесли разрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области», - говорится в сообщении.

По утверждению украинских  военных, этот удар «существенно» снизил способность российских войск осуществлять управление на Покровском направлении.

«В настоящее время данные о потерях врага уточняются», - добавили в Генштабе ВСУ.

Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
13:46 1613
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 5612
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 626
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 2419
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать?
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать? былое и думы
3 мая 2025, 23:42 3607
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день»
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день» обновлено 13:15
13:15 4516
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
12:50 1494
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы Третья медаль Азербайджана
12:40 615
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом»
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом» добавлено новое видео; обновлено 12:30
12:30 2545
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
12:20 2360
Баку, Анкара и София усиливают узел
Баку, Анкара и София усиливают узел наша информация
11:55 1136

ЭТО ВАЖНО

Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту
13:46 1613
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 5612
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 626
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 2419
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать?
Зачем подавлять протесты, если их можно режиссировать? былое и думы
3 мая 2025, 23:42 3607
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день»
Зеленский об ударах по Украине: «Россия просит тишину на 9 мая, а сама бьет каждый день» обновлено 13:15
13:15 4516
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят
12:50 1494
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы
Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы Третья медаль Азербайджана
12:40 615
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом»
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион. Израиль грозит «семикратным ударом» добавлено новое видео; обновлено 12:30
12:30 2545
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
Путин о примирении с Украиной и победе в войне
12:20 2360
Баку, Анкара и София усиливают узел
Баку, Анкара и София усиливают узел наша информация
11:55 1136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться