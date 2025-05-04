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Путин о примирении с Украиной и победе в войне

12:20 2362

Президент России Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной «неизбежно» и является лишь «вопросом времени». Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени», — подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что у России достаточно ресурсов и без ядерного оружия для достижения целей «спецоперации» (так в России называют войну против Украины – ред.).

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Не было необходимости применять [ядерное] оружие... и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», - сказал он.

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