Шямс Агагусейнова стала призером Кубка Европы

В Баку близится к завершению Кубок Европы по художественной гимнастике.

Сегодня, в заключительный день соревнований, бронзовую медаль в упражнениях с лентой завоевала азербайджанская юниорка Шямс Агагусейнова. С результатом 24,400 балла она в финале опередила соперниц из Израиля, Венгрии, Египта, Италии и Румынии. Золото у украинки Любови Горащенко (25,500), серебро завоевала полька Ксения Жижих (24,600).

Это третья медаль Азербайджана на нынешнем Кубке Европы. Ранее золото и бронзу завоевала наша взрослая групповая команда.