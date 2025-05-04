Эхо 7 октября: напавших на Израиль боевиков ХАМАС казнят

Это будет первая смертная казнь в Израиле с 1962 года, когда был повешен нацистский преступник Адольф Эйхман.

Боевики ХАМАС, совершившие убийства, изнасилования и пытки израильтян 7 октября 2023 года, будут казнены через повешение. Об этом сообщает британская The Sun со ссылкой на источники в прокуратуре Израиля.

Британское издание отмечает, что израильские службы безопасности тщательно изучали доказательства, собранные с начала военных действий. Тяжкие обвинения будут предъявлены по меньшей мере 22 обвиняемым: все они участвовали в резне в кибуце Нир-Оз.

Военный прокурор Алан Бейкер сообщил изданию The Sun, что после произошедшего Израиль больше не беспокоится о международном давлении в таких вопросах.

Издание пишет, что доказательства, найденные на ноутбуках, изъятых в ходе наземной военной операции в Газе, позволили составить сильную доказательную базу для предстоящего судебного процесса.

Кибуц Нир-Оз пострадал больше всех населенных пунктов Израиля в пересчете на душу населения: более четверти жителей кибуца были либо убиты, либо похищены 7 октября. В числе похищенных были Шири Бибас и двое ее детей.

Специалисты, готовящие судебный процесс, подтвердили The Sun, что из-за жестокого характера преступлений боевики ХАМАС, вероятно, будут казнены путем повешения.

Алан Бейкер указал, что не только боевики ХАМАС незаконно пересекли границу – тысячи жителей Газы присоединились к ним, они «мародерствовали, поджигали дома, совершали другие преступления». «Я бы сказал так: не надо принимать во внимание, что скажут Папа Римский, французское правительство, британцы и так далее, – отметил Бейкер. – Неизбежно, что бы мы ни делали – оставим мы их в тюрьме или повесим – все осудят Израиль».