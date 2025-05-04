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«Папа Римский Трамп» разозлил католиков

13:26 770

Некоторые католики раскритиковали президента США Дональда Трампа за пост в его социальной сети Truth Social, где глава Белого дома предстает в образе Папы Римского. Об этом информирует BBC.

Накануне Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом снимок, этот пост был также размещен в официальном аккаунте Белого дома в Х и других соцсетях. На снимке Трамп изображен в белой сутане и митре с большим крестом и поднятым указательным пальцем. На безымянном пальце правой руки виднеется «кольцо рыбака» — особый атрибут папской власти, который указывает на преемственность от апостола Петра, бывшего рыбаком.

Пост был размещен в момент, когда католики по всему миру скорбят по умершему Папе Франциску и готовятся к выборам следующего понтифика.

Ранее Трамп шутил по этому поводу и сказал журналистам, что «сам хотел бы стать Папой Римским».

На публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка, в которую входят епископы этого штата. «В этой фотографии нет ничего смешного, господин президент, — сказано в заявлении организации. — Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться».

Бывший премьер-министр Италии и лидер левой Социал-демократической партии Маттео Ренци также раскритиковал пост Трампа. «Это изображение оскорбляет чувства верующих, наносит оскорбление институциям и показывает, что лидеру мира правых политиков нравится паясничать», — написал Ренци на итальянском языке в сети Х.

Под постами Трампа в соцсетях разгорелась ожесточенная дискуссия. Многие пользователи сочли изображение оскорбительным, но некоторым из них шутка понравилась.

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни отказался ответить на вопрос о посте Трампа, когда его спросили об этом.

Белый дом отверг утверждения, что президент издевался над институтом главы католической церкви. «Президент Трамп летал в Италию, чтобы отдать дань уважения Папе Франциску и посетить его похороны. Он всегда был преданным сторонником католиков и религиозных свобод», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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