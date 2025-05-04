Ливни и грозы прогнозируются в Баку

В понедельник, 5 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром осадки, местами кратковременные ливни с грозами, прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в прогнозе погоды Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 18-22 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана прогнозируются осадки, местами возможны кратковременные ливни, град, в некоторых горных районах возможен мокрый снег. Умеренный восточный усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью от 2-7, днем 7-12 градусов тепла.