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Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту

13:46 1634

По приглашению российской стороны азербайджанская делегация отбыла в Астраханскую область России для участия в мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, депутат Азер Бадамов, входивший в состав делегации, был задержан в аэропорту Москвы и не допущен на рейс в Астрахань. Азеру Бадамову в аэропорту сообщили, что ему запрещен въезд в Россию. Каких-либо объяснений депутату и делегации не предоставили. В настоящее время Азер Бадамов находится в самолете и возвращается.

Агентство предполагает, что, вероятнее всего, российская сторона внесла депутата Азера Бадамова в черный список за критические высказывания о депутате Госдумы Николае Валуеве, который некоторое время назад выступил с оскорбительными заявлениями в адрес азербайджанского народа и страны.

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