Индия провоцирует Пакистан

По его словам, «аналогичные меры страна планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам».

Индия временно остановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном.

Эксперт, знакомый с вопросом, отметил в беседе с агентством, что расположенные там гидроэлектростанции - Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга в северном Кашмире - дают Индии возможность регулировать время сброса воды.

Использование плотин Баглихар и Кишанганга давно являются предметом разногласий между Индией и Пакистаном. Ранее Исламабад обращался в арбитраж Всемирного банка по вопросу первой плотины. Вторая подвергалась юридическому и дипломатическому контролю в связи с ее воздействием на реку Нилум на пакистанской территории.

Ранее пакистанский комитет национальной безопасности заявлял, что «расценит как акт войны» любые попытки помешать стране в доступе к воде.

Между Индией и Пакистаном действовал договор о водах Инда 1960 года о распределении водных ресурсов. Согласно соглашению, Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками Чинабом и Джеламом, текущими с индийской территории, но Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели получил полный контроль над реками Беас, Рави и Сатледж. Нью-Дели и Исламабад по этому соглашению договорились обмениваться данными, для чего была создана Постоянная комиссия по Инду.