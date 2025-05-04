Хочешь Польшу, готовься к войне

Президент Польши Анджей Дуда решительно отверг все предположения относительно сокращения числа американских военных на территории страны. Между тем, Варшава взяла жесткий курс на укрепление военного сектора – закупается оружие, планируется увеличение армии, вводятся спецзанятия в школах и даже обсуждается тема ядерного ресурса. Несмотря на политическую конкуренцию между главой государства и правящей партией, да еще и в свете президентской избирательной кампании, лидеры всех ветвей власти проявляют неизменное единодушие, когда речь заходит о вопросах обороны. Нынешней весной на фоне дискуссий ЕС о военной отрасли и жестких ходов президента США Дональда Трампа была обнародована информация о выводе из польской Ясёнки американского контингента. Это немедленно вызвало волну комментариев о сокращении заокеанского присутствия и помощи союзникам в Европе и, в частности, в Польше, хотя Пентагон говорил лишь об оптимизации. В Ясёнке, где расположен аэропорт Жешув, ставший основным хабом помощи Украине, не было постоянной базы, но американцы находились там три года. После их ухода координацию передали под управление Польши и НАТО, которые, согласно официальному коммюнике, «сохранят надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта». Однако в конце апреля в эксклюзивном интервью каналу Euronews президент Польши Анджей Дуда развеял все сомнения и заявил, что американские войска остаются неизменной частью оборонной инфраструктуры его страны и что их присутствие не ослабевает, а развивается. В Ясёнке была произведена ротация, и число военнослужащих армии США на территории Польши не изменилось.

Уникальное партнерство с США Согласно последним данным, в Польше постоянно находятся около 10 тысяч американских солдат, а значит, и соответствующие их задачам вооружения. Так, полгода назад в поселении Редзиково на севере страны открылась вторая в Европе база ВМС США с комплексом противоракетной обороны Aegis Ashore (первая находится в Румынии). Там размещены установки вертикального пуска управляемых ракет Mk 41 VLS с оснащением в виде ракет-перехватчиков SM-3 IIA дальностью от 900 до 1,2 тыс. км. Кстати, на открытии присутствовали и Анджей Дуда, и члены правительства – главы МИД и Минобороны. Как известно, в Польше президент и правящая партия являются давними политическими оппонентами, и это выражается не только в определенном противостоянии между главой государства и сеймом (парламентом), но и в регулярных трениях с правительством. Однако в вопросах оборонного сектора полемику можно назвать минимальной, а что касается сотрудничества с США, то публичные высказывания почти идентичны в любом месте и в любое время.

«Польско-американские отношения сильны вне зависимости от того, кто правит в Варшаве и Вашингтоне», - подчеркнул на открытии американской базы в ноябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В апрельском интервью Анджей Дуда подтвердил с не меньшей ясностью, что «это сотрудничество тесное, постоянное и становится всё крепче» и что присутствие американских войск является ключевой стратегической гарантией. Следует особо отметить свойственную полякам симпатию к Соединенным Штатам, служащую надежной основой для взаимодействия. Местные эксперты объясняют проамериканские настроения общими чертами в менталитете и нюансами исторической политики, подразумевая разделы Польши, в которых участвовали соседние государства, но не Америка. Посетивший Варшаву в феврале этого года министр обороны США Пит Хегсет назвал Польшу «образцовым союзником не только на словах». В ходе пресс-конференции он также дал понять, что в Вашингтоне рассматривают расширение своего военного присутствия в этой стране, где «снижают нагрузку на американских налогоплательщиков» благодаря «щедрым взносам минфина» на инфраструктуру и логистическую поддержку американских войск.

«Уровень нашего партнерства, хочу это подчеркнуть, не имеет аналогов в Европе. Общая связь между нашими силами не похожа на другие в Европе. У нас общий воинский дух, о котором мы говорили, который мы подчеркиваем в Министерстве обороны Дональда Трампа», - заявил шеф Пентагона, добавив, что «Польша – одна из немногих стран, перевыполняющих обязательства НАТО по распределению бремени». Сокрушительный ответ НАТО Спустя месяц такую же похвалу высказал генсек НАТО Марк Рютте после встречи с президентом и премьером Польши. В конце марта этого года Рютте в Варшаве провел с ними и главами Минобороны и МИД обсуждение расходов на оборону, одобрил программу «Восточный щит» и совместное патрулирование Балтийского моря. «Если кто-то совершит просчёт и решит, что нападение на Польшу или любого из наших союзников останется безнаказанным, он столкнется со всей мощью альянса. Наш ответ будет сокрушительным», - подтвердил генсек НАТО полные гарантии безопасности для республики.

В прошлом году перед саммитом НАТО в Вашингтоне президент страны Анджей Дуда призвал членов альянса увеличить расходы, а позже на встрече с Марком Рютте в Брюсселе он официально предложил поднять планку оборонного взноса с 3% до 4% от ВВП. Сама Польша после 2022 года взяла бесповоротно уверенный курс на наращивание военной мощи. В Польше, которая граничит с Беларусью, Украиной и Россией, укрепление общей обороноспособности и, естественно, вооруженных сил рассматривают не как политический вопрос, а как экзистенциальный. Поэтому неудивительно, что на 2025 год польский премьер-министр Дональд Туск еще прошлым летом анонсировал рекордные расходы на оборону – до 186 млрд злотых (более 55 млрд долларов), то есть до 4,7 – 4,8% ВВП при затратах 2024 года около 4,1% ВВП. По этому показателю страна вышла на первое место в ЕС. В 90-е годы прошлого века, после краха СССР и Варшавского договора, в Польше не стремились к особой военной мощи в соответствии с общеевропейскими тенденциями, и с 1995 года оборонные расходы оставались в пределах 2% ВВП. Напряженность в отношениях Варшавы и Москвы сохранялась, но не выходила из поля политической риторики до 2014 года. Тогда в польском обществе всерьез заговорили о модернизации армии.

В этот период министры обороны Антоний Мацеревич и сменивший его Мариус Блащак заявили о начале закупок современных вооружений, наращивании численности вооруженных сил и гарантиях безопасности в новом геополитическом контексте. Однако изначально армию модернизировали выборочно, комплексная реформа началась позднее. После февраля 2022 года умиротворяющая риторика польского руководства изменилась. Ставший премьер-министром Дональд Туск сказал: «Мы живем в предвоенное время». Все для армии, все для Польши! Разумеется, многие данные о военном потенциале Польской Республики не разглашаются, но составить общее представление позволяют специализированные публикации. Так, год назад Шведский Институт изучения проблем мира (SIPRI) представил исследование, где говорилось, что в 2022 году расходы Польши на оборону резко возросли – на 75% и достигли 31,6 млрд долларов США – значительно интенсивнее, чем у всех остальных стран НАТО в Европе. Республика очень быстро нарастила закупки: США поставили союзнику более трех десятков истребителей пятого поколения F-35A, почти сотню вертолетов AH-64Е Apache, систему управления ПВО, две батареи ЗРК Patriot, около 500 установок HIMARS и свыше 350 танков M1A2 Abrams. В Южной Корее для польской армии приобрели порядка полусотни учебно-боевых самолетов FA-50 и подписали договор на 648 самоходных гаубиц K9 Thunder и 980 танков К2 Black Panther, часть из которых, по условиям соглашения, собирают непосредственно в Польше.

У Великобритании было заказано три фрегата класса «Мечник». В январе нынешнего года, когда страны условились заключить договор в области обороны и безопасности, британский премьер Кир Стармер объявил, что за последние три года Лондон заключил с Варшавой оборонные сделки на 8 млрд. фунтов. Польские власти параллельно занялись и собственной оборонной промышленностью, в том числе, в силу необходимости наладить логистику и обслуживание новой техники, а также развивать имеющееся производство. В конце апреля текущего года стала известно, что в Польше намерены добиваться поправок к Европейской оборонной программе EDIP, поскольку документ не учитывает интересы польских производителей. Как рассказал польским СМИ евродепутат от Польши Адам Ярубас, финансирование в размере 1,5 млрд евро от EDIP предназначается только для оборонных продуктов, в которых компоненты из ЕС и ассоциированных государств-членов составляют не менее 70%. И, например, польская самоходная артиллерийская установка Krab, где используют южнокорейские детали, не подпадает под действие проекта. Польша планирует добиться снижения европейского лимита до 65%. На днях глава Министерства национальной обороны, вице-премьер Польши Владыслав Косиняк-Камыш анонсировал срочные изменения в польской оборонной промышленности на фоне недавних кадровых перестановок в Польской оружейной группе (PGZ – государственный оборонный холдинг, включающий большую часть крупнейших военных производств). По словам министра, его ведомство ожидает для Войска польского более качественной и дешевой продукции, которая будет успешно конкурировать с мировым оружием.

На текущий момент польская армия является третьей по размерам в НАТО (после США и Турции), второй в ЕС (после Франции) и пятой в Европе (после России, Украины, Турции и Франции). Её численность ненамного превышает 200 тысяч человек, но власти Польши уже не раз заявляли о намерении увеличить её до 300 тысяч. И если в прошлом году аналитики сомневались в реальности подобной цели, то не далее, как месяц назад премьер Дональд Туск объявил в парламенте, что армия, включая резервистов, должна вырасти до полумиллиона военнослужащих. Кроме того, ведется активная работа по созданию системы военно-патриотического воспитания. В прошлом году в тысячах польских школ прошла двухмесячная акция «Образование с войском», в ходе которой военные рассказывали ученикам об устройстве армии и вели занятия по оказанию первой помощи и борьбе с киберугрозами. Недавно новый предмет «Обучение безопасности», включающий стрелковую подготовку, стал обязательным для многих школьников с 14 лет. В Польше уже действуют программы, призванные привлечь граждан на службу. Это и так называемые «войска уикенда», то есть Войска теробороны (обязательные сборы проходят раз в месяц в выходные дни), и двухнедельные курсы в действующих военных частях без подписания контракта.

В целом, несмотря на внушительные денежные вложения и присутствие в обществе усталости от темы войны, население особого финансового бремени не ощущает и благосклонно воспринимает оборонные проекты. Кстати, в польском правительстве на днях упомянули об обращении к Еврокомиссии по поводу исключения из ограничений государственных займов ЕС, чтобы сохранять свои военные затраты. В начале весны ЕК предложила разрешить рост оборонных расходы на 1,5% от ВВП страны в течение четырех лет без применения санкций, даже если это приведет к превышению лимита дефицита до 3% ВВП. «Восточный щит» и «ядерный зонтик» Если принять во внимание то, что Польше удалось добиться европейской поддержки для «Восточного щита», другие инициативы тоже вполне могут иметь успех. К изначально польскому проекту «Восточный щит», оцененному в 2,6 млрд долларов, менее чем за год подключились страны Балтии и Финляндия. В итоге эта программа будет охватывать до 800 километров, ведь речь идет не только о восточной границе одного государства, но и о границе ЕС, и о границе НАТО. К созданию концепта Варшаву подтолкнула ситуация с нелегальными мигрантами из Белоруссии, в развитии идея включила и тему российской агрессии. Дальше – больше: пока на польско-белорусской границе возведено порядка 140 километров вертикальных укреплений высотой 5,5 метров, но, хотя многие детали не обнародованы, известно, что в рамках «Восточного щита» запланирована комплексная оборонительная система. Предположительно, она включает фортификационные укрепления, убежища для гражданских лиц, транспортную инфраструктуру и спутниковые средства слежения. Такой подход соответствует польской доктрине о региональном лидерстве, где Польша, будучи «полюсом силы» на восточном фланге НАТО, становится еще и «донором безопасности». По мнению местных и международных экспертов, амбиции Польши выходят за пределы её границ, тем более что она уже решает ряд задач по обеспечению безопасности на территории других стран. Стало быть, и построение крупнейших вооруженных сил полностью обосновано.