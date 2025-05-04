Хочешь Польшу, готовься к войне

Президент Польши Анджей Дуда решительно отверг все предположения относительно сокращения числа американских военных на территории страны. Между тем, Варшава взяла жесткий курс на укрепление военного сектора – закупается оружие, планируется увеличение армии, вводятся спецзанятия в школах и даже обсуждается тема ядерного ресурса. Несмотря на политическую конкуренцию между главой государства и правящей партией, да еще и в свете президентской избирательной кампании, лидеры всех ветвей власти проявляют неизменное единодушие, когда речь заходит о вопросах обороны.
Нынешней весной на фоне дискуссий ЕС о военной отрасли и жестких ходов президента США Дональда Трампа была обнародована информация о выводе из польской Ясёнки американского контингента. Это немедленно вызвало волну комментариев о сокращении заокеанского присутствия и помощи союзникам в Европе и, в частности, в Польше, хотя Пентагон говорил лишь об оптимизации.
В Ясёнке, где расположен аэропорт Жешув, ставший основным хабом помощи Украине, не было постоянной базы, но американцы находились там три года. После их ухода координацию передали под управление Польши и НАТО, которые, согласно официальному коммюнике, «сохранят надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта».
Однако в конце апреля в эксклюзивном интервью каналу Euronews президент Польши Анджей Дуда развеял все сомнения и заявил, что американские войска остаются неизменной частью оборонной инфраструктуры его страны и что их присутствие не ослабевает, а развивается. В Ясёнке была произведена ротация, и число военнослужащих армии США на территории Польши не изменилось.
Уникальное партнерство с США
Согласно последним данным, в Польше постоянно находятся около 10 тысяч американских солдат, а значит, и соответствующие их задачам вооружения. Так, полгода назад в поселении Редзиково на севере страны открылась вторая в Европе база ВМС США с комплексом противоракетной обороны Aegis Ashore (первая находится в Румынии). Там размещены установки вертикального пуска управляемых ракет Mk 41 VLS с оснащением в виде ракет-перехватчиков SM-3 IIA дальностью от 900 до 1,2 тыс. км.
Кстати, на открытии присутствовали и Анджей Дуда, и члены правительства – главы МИД и Минобороны. Как известно, в Польше президент и правящая партия являются давними политическими оппонентами, и это выражается не только в определенном противостоянии между главой государства и сеймом (парламентом), но и в регулярных трениях с правительством. Однако в вопросах оборонного сектора полемику можно назвать минимальной, а что касается сотрудничества с США, то публичные высказывания почти идентичны в любом месте и в любое время.
«Польско-американские отношения сильны вне зависимости от того, кто правит в Варшаве и Вашингтоне», - подчеркнул на открытии американской базы в ноябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В апрельском интервью Анджей Дуда подтвердил с не меньшей ясностью, что «это сотрудничество тесное, постоянное и становится всё крепче» и что присутствие американских войск является ключевой стратегической гарантией.
Следует особо отметить свойственную полякам симпатию к Соединенным Штатам, служащую надежной основой для взаимодействия. Местные эксперты объясняют проамериканские настроения общими чертами в менталитете и нюансами исторической политики, подразумевая разделы Польши, в которых участвовали соседние государства, но не Америка.
Посетивший Варшаву в феврале этого года министр обороны США Пит Хегсет назвал Польшу «образцовым союзником не только на словах». В ходе пресс-конференции он также дал понять, что в Вашингтоне рассматривают расширение своего военного присутствия в этой стране, где «снижают нагрузку на американских налогоплательщиков» благодаря «щедрым взносам минфина» на инфраструктуру и логистическую поддержку американских войск.
«Уровень нашего партнерства, хочу это подчеркнуть, не имеет аналогов в Европе. Общая связь между нашими силами не похожа на другие в Европе. У нас общий воинский дух, о котором мы говорили, который мы подчеркиваем в Министерстве обороны Дональда Трампа», - заявил шеф Пентагона, добавив, что «Польша – одна из немногих стран, перевыполняющих обязательства НАТО по распределению бремени».
Сокрушительный ответ НАТО
Спустя месяц такую же похвалу высказал генсек НАТО Марк Рютте после встречи с президентом и премьером Польши. В конце марта этого года Рютте в Варшаве провел с ними и главами Минобороны и МИД обсуждение расходов на оборону, одобрил программу «Восточный щит» и совместное патрулирование Балтийского моря.
«Если кто-то совершит просчёт и решит, что нападение на Польшу или любого из наших союзников останется безнаказанным, он столкнется со всей мощью альянса. Наш ответ будет сокрушительным», - подтвердил генсек НАТО полные гарантии безопасности для республики.
В прошлом году перед саммитом НАТО в Вашингтоне президент страны Анджей Дуда призвал членов альянса увеличить расходы, а позже на встрече с Марком Рютте в Брюсселе он официально предложил поднять планку оборонного взноса с 3% до 4% от ВВП. Сама Польша после 2022 года взяла бесповоротно уверенный курс на наращивание военной мощи.
В Польше, которая граничит с Беларусью, Украиной и Россией, укрепление общей обороноспособности и, естественно, вооруженных сил рассматривают не как политический вопрос, а как экзистенциальный. Поэтому неудивительно, что на 2025 год польский премьер-министр Дональд Туск еще прошлым летом анонсировал рекордные расходы на оборону – до 186 млрд злотых (более 55 млрд долларов), то есть до 4,7 – 4,8% ВВП при затратах 2024 года около 4,1% ВВП. По этому показателю страна вышла на первое место в ЕС.
В 90-е годы прошлого века, после краха СССР и Варшавского договора, в Польше не стремились к особой военной мощи в соответствии с общеевропейскими тенденциями, и с 1995 года оборонные расходы оставались в пределах 2% ВВП. Напряженность в отношениях Варшавы и Москвы сохранялась, но не выходила из поля политической риторики до 2014 года. Тогда в польском обществе всерьез заговорили о модернизации армии.
В этот период министры обороны Антоний Мацеревич и сменивший его Мариус Блащак заявили о начале закупок современных вооружений, наращивании численности вооруженных сил и гарантиях безопасности в новом геополитическом контексте. Однако изначально армию модернизировали выборочно, комплексная реформа началась позднее. После февраля 2022 года умиротворяющая риторика польского руководства изменилась. Ставший премьер-министром Дональд Туск сказал: «Мы живем в предвоенное время».
Все для армии, все для Польши!
Разумеется, многие данные о военном потенциале Польской Республики не разглашаются, но составить общее представление позволяют специализированные публикации. Так, год назад Шведский Институт изучения проблем мира (SIPRI) представил исследование, где говорилось, что в 2022 году расходы Польши на оборону резко возросли – на 75% и достигли 31,6 млрд долларов США – значительно интенсивнее, чем у всех остальных стран НАТО в Европе.
Республика очень быстро нарастила закупки: США поставили союзнику более трех десятков истребителей пятого поколения F-35A, почти сотню вертолетов AH-64Е Apache, систему управления ПВО, две батареи ЗРК Patriot, около 500 установок HIMARS и свыше 350 танков M1A2 Abrams. В Южной Корее для польской армии приобрели порядка полусотни учебно-боевых самолетов FA-50 и подписали договор на 648 самоходных гаубиц K9 Thunder и 980 танков К2 Black Panther, часть из которых, по условиям соглашения, собирают непосредственно в Польше.
У Великобритании было заказано три фрегата класса «Мечник». В январе нынешнего года, когда страны условились заключить договор в области обороны и безопасности, британский премьер Кир Стармер объявил, что за последние три года Лондон заключил с Варшавой оборонные сделки на 8 млрд. фунтов.
Польские власти параллельно занялись и собственной оборонной промышленностью, в том числе, в силу необходимости наладить логистику и обслуживание новой техники, а также развивать имеющееся производство. В конце апреля текущего года стала известно, что в Польше намерены добиваться поправок к Европейской оборонной программе EDIP, поскольку документ не учитывает интересы польских производителей.
Как рассказал польским СМИ евродепутат от Польши Адам Ярубас, финансирование в размере 1,5 млрд евро от EDIP предназначается только для оборонных продуктов, в которых компоненты из ЕС и ассоциированных государств-членов составляют не менее 70%. И, например, польская самоходная артиллерийская установка Krab, где используют южнокорейские детали, не подпадает под действие проекта. Польша планирует добиться снижения европейского лимита до 65%.
На днях глава Министерства национальной обороны, вице-премьер Польши Владыслав Косиняк-Камыш анонсировал срочные изменения в польской оборонной промышленности на фоне недавних кадровых перестановок в Польской оружейной группе (PGZ – государственный оборонный холдинг, включающий большую часть крупнейших военных производств). По словам министра, его ведомство ожидает для Войска польского более качественной и дешевой продукции, которая будет успешно конкурировать с мировым оружием.
На текущий момент польская армия является третьей по размерам в НАТО (после США и Турции), второй в ЕС (после Франции) и пятой в Европе (после России, Украины, Турции и Франции). Её численность ненамного превышает 200 тысяч человек, но власти Польши уже не раз заявляли о намерении увеличить её до 300 тысяч. И если в прошлом году аналитики сомневались в реальности подобной цели, то не далее, как месяц назад премьер Дональд Туск объявил в парламенте, что армия, включая резервистов, должна вырасти до полумиллиона военнослужащих.
Кроме того, ведется активная работа по созданию системы военно-патриотического воспитания. В прошлом году в тысячах польских школ прошла двухмесячная акция «Образование с войском», в ходе которой военные рассказывали ученикам об устройстве армии и вели занятия по оказанию первой помощи и борьбе с киберугрозами. Недавно новый предмет «Обучение безопасности», включающий стрелковую подготовку, стал обязательным для многих школьников с 14 лет.
В Польше уже действуют программы, призванные привлечь граждан на службу. Это и так называемые «войска уикенда», то есть Войска теробороны (обязательные сборы проходят раз в месяц в выходные дни), и двухнедельные курсы в действующих военных частях без подписания контракта.
В целом, несмотря на внушительные денежные вложения и присутствие в обществе усталости от темы войны, население особого финансового бремени не ощущает и благосклонно воспринимает оборонные проекты. Кстати, в польском правительстве на днях упомянули об обращении к Еврокомиссии по поводу исключения из ограничений государственных займов ЕС, чтобы сохранять свои военные затраты. В начале весны ЕК предложила разрешить рост оборонных расходы на 1,5% от ВВП страны в течение четырех лет без применения санкций, даже если это приведет к превышению лимита дефицита до 3% ВВП.
«Восточный щит» и «ядерный зонтик»
Если принять во внимание то, что Польше удалось добиться европейской поддержки для «Восточного щита», другие инициативы тоже вполне могут иметь успех. К изначально польскому проекту «Восточный щит», оцененному в 2,6 млрд долларов, менее чем за год подключились страны Балтии и Финляндия. В итоге эта программа будет охватывать до 800 километров, ведь речь идет не только о восточной границе одного государства, но и о границе ЕС, и о границе НАТО.
К созданию концепта Варшаву подтолкнула ситуация с нелегальными мигрантами из Белоруссии, в развитии идея включила и тему российской агрессии. Дальше – больше: пока на польско-белорусской границе возведено порядка 140 километров вертикальных укреплений высотой 5,5 метров, но, хотя многие детали не обнародованы, известно, что в рамках «Восточного щита» запланирована комплексная оборонительная система. Предположительно, она включает фортификационные укрепления, убежища для гражданских лиц, транспортную инфраструктуру и спутниковые средства слежения.
Такой подход соответствует польской доктрине о региональном лидерстве, где Польша, будучи «полюсом силы» на восточном фланге НАТО, становится еще и «донором безопасности». По мнению местных и международных экспертов, амбиции Польши выходят за пределы её границ, тем более что она уже решает ряд задач по обеспечению безопасности на территории других стран. Стало быть, и построение крупнейших вооруженных сил полностью обосновано.
В данном контексте заявка на размещение ядерного оружия в Польше выглядит вполне естественным продолжением военной политики властей. Случалось, что в публичном пространстве страны даже проскальзывали суждения о собственной ядерной программе. Всерьез их, конечно, никто не принимает – мы, мол, не Иран, но в польском сегменте интернета частные дискуссии об этом идут.
Однако на межгосударственном уровне вопрос ядерных вооружений за минувшие месяцы поднимался дважды. Как сообщалось в начале марта, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Европе использовать французский арсенал ядерного сдерживания для защиты всего континента. Почти сразу премьер-министр Польши Дональд Туск объявил парламенту, что его правительство внимательно изучает предложение французского лидера.
Неделей позже польский президент Анджей Дуда, не раз подчеркивавший свою личную дружбу с Дональдом Трампом, призвал США разместить ядерные вооружения на территории Польши. Раньше Вашингтона, где расплывчато напомнили об осторожности и судьбе всего человечества, Дуде ответил Туск. Премьер сказал, что «ценит усилия президента», но предпочел бы давать ход ожиданиям, когда появится «уверенность что такие призывы будут услышаны». При этом серьезность намерений никто не отрицал.
Сегодня полякам предстоит избрать нового президента. Как и во многих странах Европы, «правый» политический крен наблюдается и в Польше, где кандидаты с радикальными взглядами обретают всё большую популярность.
Тем не менее, пока рейтинги отдают приоритет более или менее системным выдвиженцам правящей и президентской партии. Вне зависимости от прогнозов аналитики сходятся в одном: в оборонном курсе Польши разворота не будет, ведь почти все электоральные конкуренты говорят о силе Войска польского.