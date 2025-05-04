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Нападение на лидера турецкой оппозиции: Эрдоган позвонил Озгюру Озелю

видео; обновлено 14:35
14:35 688

Директор Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил председателю РНП Озгюру Озелю, который подвергся нападению, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

По словам Алтуна, президент Турции «внимательно следит за ходом расследования инцидента».

По факту нападения начато расследование, нападавший арестован.

* * * 14:14

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель подвергся нападению при выходе из Культурного центра Ататюрка.

По сообщению турецких СМИ, когда Озгюр Озель покидал похороны скончавшегося накануне депутата парламента Турции Сирри Сурейя Ондера, злоумышленник ударил Озеля по лицу. Нападавшего задержали.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщая о задержании злоумышленника С.Т., осудил нападение на председателя РНП и пожелал ему скорейшего выздоровления. «Любое нападение или попытка насилия, направленные на нарушение спокойствия нашего общества, понесут заслуженное наказание перед законом», - заявил Ерликая.

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