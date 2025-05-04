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Эрдоган: Вопрос Кипра решится...

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Проблема Кипра в конечном итоге будет решена на принципах создания на острове двух суверенных государств.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в беседе с журналистами своего пула по возвращении из северной части Кипра, где находился с визитом 3 мая.

«Мы всеми силами поддерживаем выдвинутое президентом [Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином] Татаром видение решения конфликта на основе принципа создания двух государств. Мы продолжим вносить свой вклад и проявлять конструктивный подход. Как было решено на неформальной встрече с расширенным участием, состоявшейся в Женеве под эгидой ООН 17-18 марта, турецко-кипрский народ рано или поздно обеспечит регистрацию своего суверенного равенства и равного международного статуса на острове», - цитирует Anadolu Эрдогана.

Турция, по словам Эрдогана, «всегда будет рядом с Турецкой Республикой Северного Кипра на этом пути». «Мы искренне хотим справедливого, постоянного, устойчивого и основанного на реалиях решения. События, происходящие в нашем регионе, также свидетельствуют о том, что эту реальность теперь необходимо принять. Пора всем осознать, что на острове живут два народа и находятся два государства», - подчеркнул Эрдоган, добавив, что «поддержка Анкарой турок-киприотов и их независимого государства остается постоянной», а Турция остается гарантом безопасности Северного Кипра.

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