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Путин «всегда» думает о преемнике, но выбор за россиянами

14:54 1124

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все «всегда» думает о преемнике, но окончательный выбор должен быть за россиянами.

«Я всегда об этом думаю», - сказал он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия 1» (ВГТРК), отвечая на вопрос, думает ли он о том, кто в будущем будет руководить страной.

Путин пояснил, что постоянно смотрит на возможных кандидатов и оценивает их потенциал. Однако свой голос он не считает решающим.

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», - заявил Путин.

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