Эрдоган: Израиль не хочет спокойствия в Сирии

Израиль недоволен нормализацией ситуации в Сирии и пытается спровоцировать там внутренний конфликт. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в беседе с журналистами по возвращении из северной части Кипра, где находился с визитом.

«Атмосфера мира и спокойствия - это последнее, чего хочет Израиль. Он обеспокоен окончанием гражданской войны, которая много лет продолжалась в Сирии, тем фактом, что сирийский народ сам определяет свое будущее, а также тем, что в стране формируется единство и целостность. По этой причине он пытается создать новую конфликтную обстановку, провоцируя некоторые группировки в Сирии. Израиль, который, не колеблясь, поджигает регион, также весьма обеспокоен влиянием Турции в регионе и достигнутыми ею успехами», - приводит слова Эрдогана Anadolu.

Президент Турции указал, что «каждый должен стремиться построить новую Сирию, основанную на единстве и территориальной целостности». «Израильские провокации обещают только кровь, слезы и смерть... Как мы всегда заявляли, мы не позволим втянуть нашего соседа Сирию в новый конфликт», - заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, политика Израиля в отношении Сирии «представляет угрозу миру и спокойствию». «Мы также внимательно следим за тем, какие шаги он предпринимает или планирует предпринять в отношении Турции. Почему мы прекратили все торговые отношения с Израилем? Потому что мы знаем, что враг моего друга также враждебен и по отношению к нам... Правительство Сирии пытается обеспечить мир, социальный мир и экономическое развитие после революции», - заявил турецкий лидер.