Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе

Сегодня в Душанбе завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Для чемпиона Европы-2024 Гаджиева это первая победа в карьере на турнирах «Большого шлема».

В финале за 44 секунды до конца схватки он одержал досрочную победу над Вугаром Талыбовым.

В заключительный день наш ждет азербайджанский финал. В весовой категории до 90 кг в решающей схватке сойдутся Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов.

Эльджан на пути к финалу победил соперников из Таджикистана, Узбекистана и России. Вугар взял верх над грузинским, таджикским и чешскими дзюдоистами.

Стоит сказать, что ни Гаджиев, ни Талыбов ранее не выигрывали турниры «Большого шлема».

Помимо этого, в весовой категории свыше 100 кг в финал вышел Джамал Гамзатханов. Он оказался сильнее соперников из России, Грузии и Узбекистана, а в финале сойдется с хозяином татами Темуром Рахимовым. В этом же весе за бронзу поборется Кенан Насибов. Ему будет противостоять узбек Уткирбек Туробоев.

Напомним, в первый день турнира Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль.