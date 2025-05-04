USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе

обновлено
Отдел спорта
16:35 1084

Эльджан Гаджиев (90 кг) стал обладателем золотой медали.

В финале за 44 секунды до конца схватки он одержал досрочную победу над Вугаром Талыбовым.

Для чемпиона Европы-2024 Гаджиева это первая победа в карьере на турнирах «Большого шлема».

*** 15:41

Сегодня в Душанбе завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

В заключительный день наш ждет азербайджанский финал. В весовой категории до 90 кг в решающей схватке сойдутся Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов. 

Эльджан на пути к финалу победил соперников из Таджикистана, Узбекистана и России. Вугар взял верх над грузинским, таджикским и чешскими дзюдоистами.

Стоит сказать, что ни Гаджиев, ни Талыбов ранее не выигрывали турниры «Большого шлема».

Помимо этого, в весовой категории свыше 100 кг в финал вышел Джамал Гамзатханов. Он оказался сильнее соперников из России, Грузии и Узбекистана, а в финале сойдется с хозяином татами Темуром Рахимовым. В этом же весе за бронзу поборется Кенан Насибов. Ему будет противостоять узбек Уткирбек Туробоев.

Напомним, в первый день турнира Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль.

Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
17:04 281
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений обновлено 15:17
15:17 6569
Победобесие
Победобесие главная тема
02:56 9318
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
16:46 754
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии фото
16:38 604
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе обновлено
16:35 1085
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля видео; обновлено 15:55
15:55 4442
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
14:39 2083
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 6104
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 2514
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 3509

ЭТО ВАЖНО

Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
17:04 281
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений обновлено 15:17
15:17 6569
Победобесие
Победобесие главная тема
02:56 9318
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
16:46 754
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии фото
16:38 604
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе обновлено
16:35 1085
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля видео; обновлено 15:55
15:55 4442
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
14:39 2083
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 6104
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 2514
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 3509
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться