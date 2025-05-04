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«Вторая бронетанковая революция»: Ким проинспектировал «важный» танковый завод

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16:05 725

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил «важный» танковый завод и оценил «успехи в создании танкового и бронетанкового вооружения корейского образца и в повышении его боевых характеристик», сообщает госагентство ЦТАК.

В частности, Ким отметил достижения ученых и техников по улучшению ходовых и маневренных характеристик танка за счет разработки интегрированной силовой установки и инновационного обновления системы активной защиты, средств пассивной защиты и системы радиоэлектронной борьбы. Также Ким выразил удовлетворение повышением удобства экипажей танков, в том числе за счет обновления конструкции техники и системы теплового питания.

Северокорейский лидер подчеркнул, что замена вооружения прошлого века новейшей сухопутной и бронетанковой техникой является важнейшим вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации вооруженных формирований. Он добавил, что ускорение модернизации оборонных и связанных с ними предприятий, создание большого количества передовых установок, производство самоходной артиллерии и общее обновление системы бронетанкового вооружения являются важной задачей в реализации плана и надежды Пхеньяна о «совершении второй бронетанковой вооруженной революции».

На прошлой неделе Ким Чен Ын присутствовал на церемонии спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Рен», назвав это «исходной точкой на пути к построению передовой морской державы».

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