Украина атаковала электромеханический завод в России

По данным российских телеграм-каналов, по предприятию выпустили 10 снарядов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате начался пожар на площади 250 кв.м, полностью сгорели два цеха. Два охранника получили «легкие травмы».

В Суземке Брянской области РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по электромеханическому заводу «Стрела», который производит электронику для российского военно-промышленного комплекса.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на завод в Суземке, не называя его. «На промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания. Пострадавших нет», — написал он.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось об уничтожении одного дрона над территорией региона. Атаку на завод в ведомстве не комментировали.

Согласно открытым данным, научно-производственное объединение «Стрела» выпускает радиолокационное оборудование, трансформаторы, дроссели и проч. Среди его партнеров — «ведущие предприятия в оборонной, авиакосмической, электротехнической, электронной отраслях промышленности и научно-исследовательские институты».

До этого ВСУ атаковали «Стрелу» в ноябре 2024 года. Тогда в результате удара были повреждены производственные помещения, склад готовой продукции и административное здание. Никто не пострадал. Также завод становился целью в декабре 2023 года. Поселок Суземка находится примерно в 10 километрах от границы с Сумской областью Украины.