USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей

16:46 764

Украинские морские дроны сбили два российских истребителя Су-30 при помощи американских ракет класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone.

Ранее источники сообщали, что во время удара украинских беспилотников по Новороссийску был сбит один истребитель Су-30. При этом в сводке украинского Генерального штаба говорится, что ВСУ сумели сбить два российских самолета.

Буданов сказал американским журналистам, что для ударов по самолетам были использованы морские дроны Magura-7, оборудованные ракетами AIM-9. «Это исторический момент, — заявил Буданов The War Zone. — Мы используем несколько моделей [ракет] на наших [дронах] Magura-7, но самые лучшие результаты приносят AIM-9».

Буданов также сказал, что во время удара по Новороссийску были использованы три дрона Magura-7, при этом два из них нанесли удары по истребителям.

По словам главы ГУР, экипаж первого самолета был спасен и поднят на борт из Черного моря на гражданское судно. Пилоты второго самолета, по предварительным данным, погибли, утверждает Буданов.

Буданов заявил The War Zone, что кадров, где запечатлено падение второго самолета, нет.

Российские военные официально не сообщали о потере своих истребителей.

Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
17:04 295
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений обновлено 15:17
15:17 6581
Победобесие
Победобесие главная тема
02:56 9322
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
16:46 765
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии фото
16:38 615
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе обновлено
16:35 1092
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля видео; обновлено 15:55
15:55 4451
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
14:39 2090
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 6105
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 2520
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 3512

ЭТО ВАЖНО

Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
Shell рассматривает покупку нефтегиганта BP
17:04 295
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений обновлено 15:17
15:17 6581
Победобесие
Победобесие главная тема
02:56 9322
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей
16:46 765
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии фото
16:38 615
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе
Эльджан Гаджиев победил в азербайджанском финале в Душанбе обновлено
16:35 1092
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля видео; обновлено 15:55
15:55 4451
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
Эрдоган: Вопрос Кипра решится...
14:39 2090
Запретный «Вагнер» сладок
Запретный «Вагнер» сладок забытая история; все еще актуально
02:22 6105
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
13:45 2520
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
11:40 3512
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться