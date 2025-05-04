Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских истребителей

Ранее источники сообщали, что во время удара украинских беспилотников по Новороссийску был сбит один истребитель Су-30. При этом в сводке украинского Генерального штаба говорится, что ВСУ сумели сбить два российских самолета.

Украинские морские дроны сбили два российских истребителя Су-30 при помощи американских ракет класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone.

Буданов сказал американским журналистам, что для ударов по самолетам были использованы морские дроны Magura-7, оборудованные ракетами AIM-9. «Это исторический момент, — заявил Буданов The War Zone. — Мы используем несколько моделей [ракет] на наших [дронах] Magura-7, но самые лучшие результаты приносят AIM-9».

Буданов также сказал, что во время удара по Новороссийску были использованы три дрона Magura-7, при этом два из них нанесли удары по истребителям.

По словам главы ГУР, экипаж первого самолета был спасен и поднят на борт из Черного моря на гражданское судно. Пилоты второго самолета, по предварительным данным, погибли, утверждает Буданов.

Буданов заявил The War Zone, что кадров, где запечатлено падение второго самолета, нет.

Российские военные официально не сообщали о потере своих истребителей.