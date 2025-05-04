Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России

Как сообщал ранее haqqin.az, в ночь на 3 мая морской дрон ВСУ сбил истребитель Су-30 Воздушно-космических сил России вблизи Крыма. Об этом сначала проинформировало Главное управление разведки Украины, опубликовав соответствующие видеокадры, а затем в очередном видеообращении об этом рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, за сутки на территории Крыма Россия потеряла два истребителя: один был уничтожен в результате ракетно-дроновой атаки украинской армии на российскую базу в Крыму, второй — сбит над Черным морем беспилотным катером. Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию, однако российские военные корреспонденты подтвердили, что Су-30 был сбит морским дроном. По данным телеграм-канала «Рыбарь», беспилотный катер ВСУ во время атаки на Новороссийск сбил истребитель Су-30 морской авиации России ракетой Р-73. Это произошло в пятидесяти километрах к западу от Новороссийска.

«Сбили по уже отработанной тактике: выманили — подловили. Летчики катапультировались, их подобрали гражданские моряки. Оба живы, а борт — да и черт с ним», — сообщает российский «военный блогер» Михаил Звинчук. Согласно данным телеграм-канала «Силовики», после катапультирования экипажа Су-30, пилоты были подняты на борт сухогруза VICTORIA FORTUNE, находившегося неподалеку. Причем штурмана пришлось спасать от окруживших его не менее пяти украинских морских беспилотников, оснащенных БПЛА, FPV-дронами и ракетами ЗРК. До прибытия судна в порт местонахождение пилота и штурмана Су-30 держалось в секрете, так как разглашение информации о спасении экипажа могло бы спровоцировать атаку со стороны украинской разведки. Под каким флагом шел сухогруз, не уточняется. Военный летчик Fighterbomber пишет, что судно шло не под российским флагом. «В современной войне дронов нас бьют, как мух мухобойкой, и нас жалко. Хотя на земле, особенно в стрелковом бою, российские военные имеют преимущество перед противником и в обороне, и в штурмах», — рассуждает в своем телеграм-канале другой российский «военкор» Александр Сладков, комментируя атаку ВСУ на Новороссийск.

Сладков отмечает, что теперь уже и для Черноморского флота не осталось безопасных баз. По его мнению, из всего флота на ход так называемой «спецоперации» реальное влияние оказывают только морские пехотинцы. Журналист также критикует действия командования, которое отправляет «героические экипажи» катеров Днепровской флотилии на патрулирование, хотя этим должны заниматься боевые катера сопровождения и разведдроны. О роли дронов в продолжающейся войне в Украине сказано немало. Применение беспилотников приобрело столь массовый характер, что эту войну уже можно называть «войной дронов». Однако уничтожение воздушной цели морским дроном — в данном случае современного истребителя стоимостью свыше пятидесяти миллионов долларов — стало первым случаем не только в истории, но и в самой интенсивной с точки зрения использования дронов войне между Украиной и Россией. Ранее, в декабре 2024 года, Главное управление разведки Украины уже сбило два российских военных вертолета над Черным морем с помощью морских дронов — и это также стало первым подобным случаем в мире. Через несколько дней, 6 января 2025 года, ВМС Украины сообщили об использовании беспилотников Magura V5 для запуска FPV-дронов, которые уничтожили российские системы ПВО в Херсонской области, продемонстрировав превращение морского дрона в многоцелевую платформу.

Как известно, именно украинская армия первой начала применять морские дроны и сумела с их помощью вытеснить российский Черноморский флот далеко за пределы своих территориальных вод. Сначала ВСУ использовали морские дроны в качестве камикадзе против российских военных кораблей: начиненные сотнями килограммов взрывчатки беспилотные катера таранили корабли и топили их. Российская армия начала искать различные способы борьбы с этими морскими дронами, ставшими настоящим кошмаром для Черноморского флота: в районах якорных стоянок были установлены специальные заграждения, а также применялись мощные средства радиоэлектронной борьбы. Позже к борьбе с украинскими морскими дронами были подключены боевые вертолеты, которые обнаруживали их с воздуха и уничтожали пулеметным огнем и неуправляемыми ракетами класса «воздух-земля». Это на некоторое время снизило эффективность украинских дронов. Но временно: украинские инженеры продолжили работу над модернизацией, превратив морские дроны в уникальную платформу, способную вести бой против морских, наземных и воздушных целей. Так появились беспилотные надводные катера Magura V5, вооруженные ракетами класса «земля-воздух», крупнокалиберными пулеметами и даже реактивными снарядами — и это стало новым сюрпризом для российского флота в Черном море. Как пишет военно-аналитическое издание Bulgarian Military, украинский беспилотный надводный катер Magura V5 стал краеугольным камнем военно-морской стратегии Киева в продолжающемся конфликте с Россией. При длине около восемнадцати футов и максимальной скорости до сорока двух узлов этот дрон был разработан с упором на скрытность и универсальность. Обладая дальностью действия до пятисот миль, он может нести полезную нагрузку в виде взрывчатки или, как показала последняя операция, современного вооружения, включая ракеты. Оснащенный камерами, GPS и автономными навигационными системами, Magura V5 способен действовать как самостоятельно, так и под дистанционным управлением человека, что делает его мощным инструментом для точечных ударов.

Его низкий профиль и малая эффективная поверхность рассеяния позволяют избегать обнаружения традиционными системами ПВО — это критическое преимущество в акватории Черного моря, где российские военно-морские и воздушные силы по-прежнему сохраняют значительное присутствие. Разработка дрона, частично поддержанная технологической помощью западных союзников, включая Великобританию, демонстрирует быструю адаптацию Украины к требованиям современной войны. Издание называет интеграцию советской ракеты класса «воздух-воздух» в морской дрон еще одним технологическим успехом украинских изобретателей. Ракета Р-73, известная по обозначению НАТО AA-11 Archer, — советская ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, поступившая на вооружение в 1984 году. Разработанная конструкторским бюро «Вымпел», она славится высокой маневренностью и инфракрасной системой самонаведения, которая фиксируется по тепловому следу двигателей самолетов. Ракета весит около 230 фунтов, имеет дальность полета до 18 миль и может поражать цели под углом до 60 градусов от линии визирования, что делает ее очень эффективной против маневренных противников. Ее боеголовка, содержащая 16 фунтов взрывчатых веществ, предназначена для уничтожения самолетов одним попаданием. Украинские инженеры модифицировали ракету Р-73, которая обычно запускается с истребителей типа МиГ-29 или Су-27, для запуска с Magura V5. Эта адаптация, вероятно, включала в себя самодельные пусковые направляющие и упрощенную систему наведения, совместимую с бортовой электроникой беспилотника. Несмотря на свои передовые возможности, уязвимость Су-30 к угрозам на малых высотах, таким как Magura V5, который действует ниже радиолокационного охвата, выявила критическую слабость в этом сражении. По данным украинского военного разведывательного агентства, известного как ГУР, Magura V5 был развернут в рамках скоординированных усилий с участием Group 13, специализированного подразделения, обученного миссиям с высоким риском. Беспилотник приблизился к Су-30, который, вероятно, выполнял патрульную или ударную миссию, на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения российскими радиолокационными системами.