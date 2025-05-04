Премьер Словакии обвиняет Зеленского в «неуважении» к России

Ранее сообщалось, что Фицо перестал появляться на публике, и некоторые СМИ ставили под сомнение его поездку на парад в российскую столицу. На пресс-конференции в воскресенье Фицо подтвердил, что поедет на парад.

Премьер Словакии также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «неуважении» к России и заявил, что тот «не должен угрожать» другим странам. «Так не делается. Безопасность участников — это внутреннее дело Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приезжать, то он глубоко ошибается. Но я должен был выразить свое осуждение такой манере говорить», — цитирует Фицо украинское издание «Суспільне».

«В 1941-1945 годах украинские солдаты массово гибли во Второй мировой войне. Это большое неуважение, когда кто-то говорит стране, которая внесла наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить: «Ну празднуйте, мы можем бросить вам туда какой-нибудь беспилотник или что-то в этом роде». Для меня это неприемлемые вещи», — добавил Фицо.

Президент Украины ранее отклонил предложение Владимира Путина о прекращении огня на период 7-9 мая, когда будет праздноваться 80-летие Победы над нацизмом. Зеленский при этом заявил, что не видит причин ждать перемирия до 8 мая и снова предложил объявить перемирие не на три, а на 30 дней. По его мнению, это должно продемонстрировать готовность России к переговорам.