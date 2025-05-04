Трамп передаст власть «великому республиканцу»

Президент США Дональд Трамп не намерен баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным», — сказал Трамп.

По словам американского президента, сторонники регулярно уговаривают его баллотироваться на третий срок, однако сам он не собирается делать этого.

«Множество людей продают кепки «Трамп 2028». Однако я не собираюсь этого делать. Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — добавил президент США.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к американской Конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Очередные президентские в США выборы пройдут в 2028 году. Вместе с тем ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация, что президент США поручал Минюсту изучить законность своего потенциального участия в президентских выборах в 2028 году.