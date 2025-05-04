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Взрыв и пожары в Иране

18:23 1127

Мощный взрыв и пожар произошли в промышленной зоне к северу от второго по величине города Ирана Мешхеда.

В заявлении пожарной службы Мешхеда говорится, что пожар вспыхнул на заводе по производству мотоциклов. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Кроме того, по данным иранского официального агентства IRNA, пожар вспыхнул и на фабрике в промышленной зоне города Кум. В результате пожара пострадали пять рабочих.

Мощный взрыв произошел 26 апреля на территории морского порта Шахид-Раджаи, который находится в 23 километрах к западу от иранского города Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. Число пострадавших достигло 1139, погибли 70 человек. Взрыв, по предварительной информации, произошел на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. Взрыв мог произойти из-за компонента ракетного топлива, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

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