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Еще два Patriot Украине

18:32 1228

Украина уже этим летом получит систему противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция. Об этом говорится в публикации The New York Times.

По словам четырех нынешних и бывших чиновников США, система Patriot, которая базировалась в Израиле, является старой моделью и будет отправлена в Украину после ее капитального ремонта.

Чиновники, отмечает NYT, отказались раскрыть отношение президента США Дональда Трампа к решению передать Украине новые системы ПВО, а также не уточнили, когда именно оно было принято: до или после его возвращения в Белый дом.

«Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились», - заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись предоставить NYT какие-либо детали.

Сейчас, по информации NYT, украинская армия имеет на вооружении 8 систем Patriot. Две из них находятся на восстановлении, сообщил один из американских чиновников. С системой от Израиля и одной от Германии или Греции украинские силы ПВО будут иметь в общем 10 Patriot.

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