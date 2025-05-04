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Полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

там было 2 млн человек
19:38 188

Полиция Рио-де-Жанейро предотвратила теракт на концерте американской певицы Леди Гаги, на который пришли около 2 млн человек. Задержанные планировали взорвать бомбу и бросить несколько «коктейлей Молотова».

В сообщении на сайте полиции говорится, что участники преступной группировки вербовали людей, в том числе подростков, которые бы совершили взрыв на концерте. Там добавили, что группировка «распространяла язык вражды и готовила нападение, направленное в основном на подростков и представителей ЛГБТ». Полиция считает, что целью теракта было получение известности в социальных сетях.

Лидера группировки арестовали за незаконное хранение оружия. Полиция также отправила под стражу подростка, который готовил нападение на концерте. Правоохранители уточнили, что ранее он также угрожал убить ребенка в прямом эфире. Еще одного человека арестовали за хранение детской порнографии. Кроме того, полиция провела 15 обысков в разных городах Бразилии.

3 мая Леди Гага дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Власти города сообщали, что на него пришли 2 млн человек. Организацию концерта оплатили из бюджета Рио-де-Жанейро. Состоявшийся в субботу концерт был частью мирового турне Леди Гаги после выхода ее восьмого альбома под названием Mayhem (переводится с английского как «хаос» или «полный беспорядок»).

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