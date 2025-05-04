Трамп снова о «присоединении» Гренландии и Канады

«Думаю, мы никогда не дойдем до этой точки, - ответил Трамп в интервью телеканалу NBC News на вопрос о возможности присоединения Канады к США силой. - Что-то может произойти с Гренландией, буду честен, она нам нужна как для национальной, так и международной безопасности, вместе с тем я думаю, что это [силовое решение вопроса с Гренландией] крайне маловероятно. С Канадой я совершенно этого не вижу».

При этом Трамп заявил, что если бы Канада вошла в состав США, то стала бы «ценным штатом»: «Когда я смотрю на карту без этой искусственной линии, которая была нанесена по линейке много лет назад... Даже не представляете, что за прекрасная страна могла бы быть».

Ранее Трамп не раз утверждал, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он считает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз.