Зеленский о «провокациях» на 9 мая

От России можно «ожидать провокаций» на 9 мая. Так заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, отвечая на вопрос, есть ли информация спецслужб о возможных провокациях РФ 9 мая.

«К сожалению, мы понимаем, кто эти соседи – Россия и на что они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, во время объявленного Россией «перемирия» на Пасху россияне совершили более 100 штурмов. Он также отметил, что в последние дни россияне осуществляют на фронте более 200 штурмов, что является самым высоким количеством за последние месяцы.

«То есть веры нет, провокации могут быть. Но это зависит от русских. И если кто-то им еще верит – ну пусть попробуют на себе», - заявил президент Украины.

3 мая Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.