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В Иране аресты после взрыва в порту

20:30 772

В Иране в рамках расследования дела о крупном взрыве в порту Шахид-Раджаи 26 апреля задержали двух человек, передает IRNA.

Агентство уточняет, что речь идет о «государственном и частном менеджерах».

В ходе расследования были определены несколько подозреваемых, после чего задержаны один управляющий, работающий на госслужбе, и один управляющий из частной компании. Представители правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства взрыва и причастность задержанных к произошедшему.

Взрыв в крупнейшем порту Ирана в городе Бендер-Аббас произошел 26 апреля. Согласно данным властей страны, погибли десятки человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Пострадали около 1,2 тыс. человек. СМИ писали, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе. Власти Ирана эту информацию отрицают.

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