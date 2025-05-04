В Иране аресты после взрыва в порту

В Иране в рамках расследования дела о крупном взрыве в порту Шахид-Раджаи 26 апреля задержали двух человек, передает IRNA.
Агентство уточняет, что речь идет о «государственном и частном менеджерах».
В ходе расследования были определены несколько подозреваемых, после чего задержаны один управляющий, работающий на госслужбе, и один управляющий из частной компании. Представители правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства взрыва и причастность задержанных к произошедшему.
Взрыв в крупнейшем порту Ирана в городе Бендер-Аббас произошел 26 апреля. Согласно данным властей страны, погибли десятки человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Пострадали около 1,2 тыс. человек. СМИ писали, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе. Власти Ирана эту информацию отрицают.