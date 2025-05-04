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В планах Трампа «полная ликвидация» ядерной программы Ирана

20:43 619

Президент США Дональд Трамп считает необходимым полностью свернуть ядерную программу Ирана.

«Полная ликвидация», - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, на что нацелены переговоры США и Ирана: на ограничение или на ликвидацию ядерной программы.

«Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использование в мирных целях (ядерной энергии), чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них так много нефти, может, им лучше использовать ее?» - заявил американский лидер.

На уточняющий вопрос о том, готов ли он позволить Тегерану использовать ядерную энергию в мирных целях, Трамп сказал, что готов выслушать аргументы в пользу этой идеи: «Я думаю, что я бы был готов послушать это. <...> Но энергетика в мирных целях часто приводит к войнам. А мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие».

Иран и США провели три раунда переговоров - 12, 19 и 26 апреля. Посредником выступал Оман.

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