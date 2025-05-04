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Почему мощная ПВО Израиля пропустила ракету хуситов?

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Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
21:02 1676

Атака баллистической ракетой по району международного аэропорта Бен-Гурион 4 мая, ставшая первой успешной попыткой хуситов нанести удар вглубь израильской территории, вызвала тревожную реакцию как в Иерусалиме, так и в США.

Особенно остро прозвучал вопрос, как могло случиться, что ни одна из двух наиболее продвинутых в мире систем ПВО — израильская "Хец-3" и американская THAAD — не смогла перехватить цель?

Ракета, поразившая международный аэропорт Бен-Гурион, стала не просто военной неудачей, а стратегическим вызовом Государству Израиль

В 09:17 утра по местному времени на территории Израиля прозвучала тревога, за которой последовал взрыв вблизи аэропорта. Вскоре официальный представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что хуситы из Йемена запустили баллистическую ракету – 27-ю по счету за последние 45 дней и первую, которой удалось прорваться сквозь глубоко эшелонированную систему противоракетной обороны еврейского государства.

Оперативно среагировавшая на цель противовоздушная оборона вначале активировала систему "Хец-3", а затем — THAAD. Однако обе промахнулись. Причины на стадии расследования. Среди наиболее вероятных специалисты называют сбой в системе наведения, программную ошибку или необычную траекторию ракеты.

Ракетный арсенал хуситов

Хотя официально тип ракеты не назван, ранее хуситы заявляли о создании собственных баллистических ракет "Палестина-1" и "Палестина-2" дальностью до 2 000 километров, которые созданы на базе иранских "Шихаб" и "Кадер".

Сейчас же они утверждают, что удар по аэропорту Бен-Гурион был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой, что вызывает сомнения у экспертов, поскольку у хуситов пока нет задокументированных данных о доступе к гиперзвуковому оружию. Вероятнее всего, они  использовали модифицированную баллистическую ракету с нестандартной траекторией, что и привело к сбою в работе израильских систем ПРО.

Оперативно среагировавшая на цель противовоздушная оборона вначале активировала систему "Хец-3", а затем — THAAD. Однако обе промахнулись. Причины на стадии расследования

Первый сбой "Хец-3"

Система "Хец-3" (Arrow 3) была разработана для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы и рассчитана на поражение целей на высоте до 100 километров и дальности до 2 400 километров. Принцип ее действия основан на "кинетическом ударе" — то есть на прямом поражении цели. Эта система уже успешно перехватывала ракеты, запущенные из Йемена и Ирана. Но в данном случае цель могла изменить траекторию уже после фазы выхода в атмосферу. Также не исключен сбой в системе слежения системы ПВО, или же ракета могла быть запущена под необычным углом и двигаться с уклонением от прямолинейной баллистики.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), развернутая в Израиле при поддержке США, должна дублировать "Хец-3" и рассчитана на более поздний перехват целей, уже ближе к земле. И здесь сбой мог быть следствием того, что йеменская ракета из-за ее высокой скорости, маневров или электромагнитных помех не входила в параметры сопровождения THAAD.

Хотя официально тип ракеты не назван, ранее хуситы заявляли о создании собственных баллистических ракет "Палестина-1" и "Палестина-2" дальностью до 2 000 километров

Возможные цели Израиля в Йемене

Сразу после ракетной атаки из Йемена Израиль официально заявил о своем праве на ответ "без ограничений". С учетом того, что речь идет о прямом ударе по объекту гражданской инфраструктуры, расположенном в самом центре страны, ответ, как пишет израильский сайт Ynet, вероятно, будет осуществлен с использованием высокоточного оружия - ракет "Далиль", базирующихся на подводных лодках класса "Дольфин", либо ударами с истребителей F-35.

Также может быть проведена кибероперация против систем запуска в Йемене.

Учитывая, что хуситское движение "Ансар Аллах" контролирует значительную часть Йемена, включая столицу Сану, Израиль, скорее всего, не станет наносить удары по символическим целям. Вероятными объектами для удара могут стать:

Израиль официально заявил о своем праве на ответ "без ограничений". Вероятно, удар будет осуществлён с использованием высокоточного оружия - ракет "Далиль", базирующихся на подводных лодках класса "Дольфин"

Пусковые установки в провинциях Саада, Хаджа и Амран, откуда, как предполагается, ведется запуск ракет дальнего радиуса действия.

Центры военной логистики в районе Саны и Дамара, где, возможно, хранятся иранские компоненты.

Учебные базы и штабы элитных подразделений хуситов, таких как "Бригада Саида", получающая помощь от иранских военных советников.

Объекты связи и командные пункты, использующиеся для координации пусков.

Военные склады, размещенные в труднодоступных горных районах, например, в Джабаль-Айб или Аль-Джуваф.

При этом Израиль, по всей видимости, будет координировать ответ с США и Саудовской Аравией, поскольку обе эти страны заинтересованы в ослаблении хуситского ракетного потенциала.

Хуситы не остановятся. Удары по Израилю продолжатся

Международная реакция и авиасообщение

Сразу после удара ряд авиакомпаний приостановили рейсы в Израиль. Авиалайнер Air India, уже заходивший в Тель-Авиве на посадку, после сигнала тревоги набрал высоту и взял обратный курс на Нью-Дели. Несмотря на быстрое восстановление графика полетов, атака из Йемена подорвала ощущение безопасности в одном из крупнейших авиационных хабов Ближнего Востока.

Как известно, хуситы не собираются останавливаться. В заявлении их официального представителя Яхьи Сарии говорится:

"Все объекты на территории Израиля — легитимные цели. И в случае продолжения ударов по Газе, Тель-Авив и Хайфа также могут оказаться в зоне риска".

Таким образом, ракета, поразившая международный аэропорт Бен-Гурион, стала не просто военной неудачей, а стратегическим вызовом Государству Израиль. Которому теперь предстоит не только совершенствовать свою противоракетную оборону, но и принять решение — стоит ли открывать второй фронт в Йемене, зная, что хуситы обладают поддержкой Ирана и мощным ракетным арсеналом.

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