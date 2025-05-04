Почему мощная ПВО Израиля пропустила ракету хуситов?

Атака баллистической ракетой по району международного аэропорта Бен-Гурион 4 мая, ставшая первой успешной попыткой хуситов нанести удар вглубь израильской территории, вызвала тревожную реакцию как в Иерусалиме, так и в США. Особенно остро прозвучал вопрос, как могло случиться, что ни одна из двух наиболее продвинутых в мире систем ПВО — израильская "Хец-3" и американская THAAD — не смогла перехватить цель?

В 09:17 утра по местному времени на территории Израиля прозвучала тревога, за которой последовал взрыв вблизи аэропорта. Вскоре официальный представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что хуситы из Йемена запустили баллистическую ракету – 27-ю по счету за последние 45 дней и первую, которой удалось прорваться сквозь глубоко эшелонированную систему противоракетной обороны еврейского государства. Оперативно среагировавшая на цель противовоздушная оборона вначале активировала систему "Хец-3", а затем — THAAD. Однако обе промахнулись. Причины на стадии расследования. Среди наиболее вероятных специалисты называют сбой в системе наведения, программную ошибку или необычную траекторию ракеты. Ракетный арсенал хуситов Хотя официально тип ракеты не назван, ранее хуситы заявляли о создании собственных баллистических ракет "Палестина-1" и "Палестина-2" дальностью до 2 000 километров, которые созданы на базе иранских "Шихаб" и "Кадер". Сейчас же они утверждают, что удар по аэропорту Бен-Гурион был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой, что вызывает сомнения у экспертов, поскольку у хуситов пока нет задокументированных данных о доступе к гиперзвуковому оружию. Вероятнее всего, они использовали модифицированную баллистическую ракету с нестандартной траекторией, что и привело к сбою в работе израильских систем ПРО.

Первый сбой "Хец-3" Система "Хец-3" (Arrow 3) была разработана для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы и рассчитана на поражение целей на высоте до 100 километров и дальности до 2 400 километров. Принцип ее действия основан на "кинетическом ударе" — то есть на прямом поражении цели. Эта система уже успешно перехватывала ракеты, запущенные из Йемена и Ирана. Но в данном случае цель могла изменить траекторию уже после фазы выхода в атмосферу. Также не исключен сбой в системе слежения системы ПВО, или же ракета могла быть запущена под необычным углом и двигаться с уклонением от прямолинейной баллистики. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), развернутая в Израиле при поддержке США, должна дублировать "Хец-3" и рассчитана на более поздний перехват целей, уже ближе к земле. И здесь сбой мог быть следствием того, что йеменская ракета из-за ее высокой скорости, маневров или электромагнитных помех не входила в параметры сопровождения THAAD.

Возможные цели Израиля в Йемене Сразу после ракетной атаки из Йемена Израиль официально заявил о своем праве на ответ "без ограничений". С учетом того, что речь идет о прямом ударе по объекту гражданской инфраструктуры, расположенном в самом центре страны, ответ, как пишет израильский сайт Ynet, вероятно, будет осуществлен с использованием высокоточного оружия - ракет "Далиль", базирующихся на подводных лодках класса "Дольфин", либо ударами с истребителей F-35. Также может быть проведена кибероперация против систем запуска в Йемене. Учитывая, что хуситское движение "Ансар Аллах" контролирует значительную часть Йемена, включая столицу Сану, Израиль, скорее всего, не станет наносить удары по символическим целям. Вероятными объектами для удара могут стать:

Пусковые установки в провинциях Саада, Хаджа и Амран, откуда, как предполагается, ведется запуск ракет дальнего радиуса действия. Центры военной логистики в районе Саны и Дамара, где, возможно, хранятся иранские компоненты. Учебные базы и штабы элитных подразделений хуситов, таких как "Бригада Саида", получающая помощь от иранских военных советников. Объекты связи и командные пункты, использующиеся для координации пусков. Военные склады, размещенные в труднодоступных горных районах, например, в Джабаль-Айб или Аль-Джуваф. При этом Израиль, по всей видимости, будет координировать ответ с США и Саудовской Аравией, поскольку обе эти страны заинтересованы в ослаблении хуситского ракетного потенциала.