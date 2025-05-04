Почему мощная ПВО Израиля пропустила ракету хуситов?

Атака баллистической ракетой по району международного аэропорта Бен-Гурион 4 мая, ставшая первой успешной попыткой хуситов нанести удар вглубь израильской территории, вызвала тревожную реакцию как в Иерусалиме, так и в США.
Особенно остро прозвучал вопрос, как могло случиться, что ни одна из двух наиболее продвинутых в мире систем ПВО — израильская "Хец-3" и американская THAAD — не смогла перехватить цель?
В 09:17 утра по местному времени на территории Израиля прозвучала тревога, за которой последовал взрыв вблизи аэропорта. Вскоре официальный представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что хуситы из Йемена запустили баллистическую ракету – 27-ю по счету за последние 45 дней и первую, которой удалось прорваться сквозь глубоко эшелонированную систему противоракетной обороны еврейского государства.
Оперативно среагировавшая на цель противовоздушная оборона вначале активировала систему "Хец-3", а затем — THAAD. Однако обе промахнулись. Причины на стадии расследования. Среди наиболее вероятных специалисты называют сбой в системе наведения, программную ошибку или необычную траекторию ракеты.
Ракетный арсенал хуситов
Хотя официально тип ракеты не назван, ранее хуситы заявляли о создании собственных баллистических ракет "Палестина-1" и "Палестина-2" дальностью до 2 000 километров, которые созданы на базе иранских "Шихаб" и "Кадер".
Сейчас же они утверждают, что удар по аэропорту Бен-Гурион был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой, что вызывает сомнения у экспертов, поскольку у хуситов пока нет задокументированных данных о доступе к гиперзвуковому оружию. Вероятнее всего, они использовали модифицированную баллистическую ракету с нестандартной траекторией, что и привело к сбою в работе израильских систем ПРО.
Первый сбой "Хец-3"
Система "Хец-3" (Arrow 3) была разработана для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы и рассчитана на поражение целей на высоте до 100 километров и дальности до 2 400 километров. Принцип ее действия основан на "кинетическом ударе" — то есть на прямом поражении цели. Эта система уже успешно перехватывала ракеты, запущенные из Йемена и Ирана. Но в данном случае цель могла изменить траекторию уже после фазы выхода в атмосферу. Также не исключен сбой в системе слежения системы ПВО, или же ракета могла быть запущена под необычным углом и двигаться с уклонением от прямолинейной баллистики.
Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), развернутая в Израиле при поддержке США, должна дублировать "Хец-3" и рассчитана на более поздний перехват целей, уже ближе к земле. И здесь сбой мог быть следствием того, что йеменская ракета из-за ее высокой скорости, маневров или электромагнитных помех не входила в параметры сопровождения THAAD.
Возможные цели Израиля в Йемене
Сразу после ракетной атаки из Йемена Израиль официально заявил о своем праве на ответ "без ограничений". С учетом того, что речь идет о прямом ударе по объекту гражданской инфраструктуры, расположенном в самом центре страны, ответ, как пишет израильский сайт Ynet, вероятно, будет осуществлен с использованием высокоточного оружия - ракет "Далиль", базирующихся на подводных лодках класса "Дольфин", либо ударами с истребителей F-35.
Также может быть проведена кибероперация против систем запуска в Йемене.
Учитывая, что хуситское движение "Ансар Аллах" контролирует значительную часть Йемена, включая столицу Сану, Израиль, скорее всего, не станет наносить удары по символическим целям. Вероятными объектами для удара могут стать:
Пусковые установки в провинциях Саада, Хаджа и Амран, откуда, как предполагается, ведется запуск ракет дальнего радиуса действия.
Центры военной логистики в районе Саны и Дамара, где, возможно, хранятся иранские компоненты.
Учебные базы и штабы элитных подразделений хуситов, таких как "Бригада Саида", получающая помощь от иранских военных советников.
Объекты связи и командные пункты, использующиеся для координации пусков.
Военные склады, размещенные в труднодоступных горных районах, например, в Джабаль-Айб или Аль-Джуваф.
При этом Израиль, по всей видимости, будет координировать ответ с США и Саудовской Аравией, поскольку обе эти страны заинтересованы в ослаблении хуситского ракетного потенциала.
Международная реакция и авиасообщение
Сразу после удара ряд авиакомпаний приостановили рейсы в Израиль. Авиалайнер Air India, уже заходивший в Тель-Авиве на посадку, после сигнала тревоги набрал высоту и взял обратный курс на Нью-Дели. Несмотря на быстрое восстановление графика полетов, атака из Йемена подорвала ощущение безопасности в одном из крупнейших авиационных хабов Ближнего Востока.
Как известно, хуситы не собираются останавливаться. В заявлении их официального представителя Яхьи Сарии говорится:
"Все объекты на территории Израиля — легитимные цели. И в случае продолжения ударов по Газе, Тель-Авив и Хайфа также могут оказаться в зоне риска".
Таким образом, ракета, поразившая международный аэропорт Бен-Гурион, стала не просто военной неудачей, а стратегическим вызовом Государству Израиль. Которому теперь предстоит не только совершенствовать свою противоракетную оборону, но и принять решение — стоит ли открывать второй фронт в Йемене, зная, что хуситы обладают поддержкой Ирана и мощным ракетным арсеналом.