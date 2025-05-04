Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом

Власти Казахстана запретили въезд в страну четверым действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию.
Москва в последнее время откровенно поскальзывается на центральноазиатском треке. И в результате не то чтобы с треском и хрустом, до крови и сломанного носа встречается лицом со льдом – но получает достаточно увесистые плюхи. И в первую очередь - от Казахстана.
Плюхи эти выглядят достаточно мягко, даже точнее будет сказать – аккуратно. Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Что еще более важно, экспортные маршруты Казахстана по-прежнему сильно зависят от его северного соседа. Что еще важно, с энергетической точки зрения, Россия является главными воротами Казахстана в Европу, поскольку 80 процентов ее экспорта нефти в Европейский союз транспортируется через российскую территорию.
Но в то же время президент Токаев считает необходимым продолжить реализацию многовекторной внешней политики Астаны, поскольку прекрасно понимает, что следующим на распространение «русского мира» станет именно его страна. Чего в Москве, кстати, особо не скрывают.
Цитаты персон, которых Астана объявила «нон-грата». Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявлял, что после Украины «следующей проблемой» для России может стать Казахстан. Он также назвал Алматы «городом Верным, построенным русскими», и обвинял Казахстан в попытке «выдумать собственную историю», чтобы отмежеваться от России.
Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам РФ Вячеслав Никонов утверждает, что «Казахстана ранее просто не существовало», и характеризует территорию современного Казахстана как «подарок России и СССР».
А политический фрик Федоров вообще дошел до утверждений, что Россия якобы имеет право потребовать от Казахстана вернуть территории. Кроме того, по словам Федорова, Казахстан «не вышел из состава СССР в соответствии с международным правом», а значит, его государственность носит «не вполне законный характер». Ну а то, что говорят прокремлевские эксперты в политических ток-шоу о Казахстане, вообще выходит за грани приличия.
И хотя Кремль на официальном уровне делает все, чтобы дезавуировать эти заявления, и говорит о том, что это просто выражение «свободы мнений, царящих в России», в Казахстане этому как-то совсем не верят. А больше верят словам американского журналиста-расследователя, специалиста по России Кейси Мишеля, который заявил, что «единственный регион, который Россия до сих пор не захватила, - северный Казахстан, к чему она и будет стремиться».
Тем более что «гений российской дипломатии» Сергей Лавров, эта реинкарнация самого провального в российской внешней политике канцлера Горчакова, недавно в прямом смысле «наехал» (простите за вульгаризм) на президента Токаева, выразив несогласие с его позицией по поводу неуместности в современных условиях принципа права наций на самоопределение в соотношении с принципом территориальной целостности государств.
Тем более, что Астану откровенно тревожит указ российского президента «Об упрощении процедуры предоставления российского гражданства гражданам Белоруссии, Молдавии и Казахстана» от 2023 года. Во исполнение которого Россия объявила об открытии генерального консульства в Актау (Мангистауская область Западного Казахстана).
В Казахстане сейчас задают вопрос: в стране уже действуют четыре генеральных консульства России: в Астане (Северный Казахстан), Алматы (Южный Казахстан), Усть-Каменогорске (Восточный Казахстан) и в Уральском (Западный Казахстан). Действительно ли России нужно пятое генеральное консульство в Казахстане или основной причиной его открытия стал бы высокий уровень протестного потенциала в Мангистауской области и, соответственно, лучшие варианты посеять гражданские беспорядки в случае необходимости?
Особенно на фоне того, что Казахстан прекратил экспорт в Россию «106 различных товаров из-за западных санкций», включая товары военного назначения, такие как беспилотные летательные аппараты, специализированная электроника, чипы и тому подобное. Что Кремль однозначно расценил как доказательство того, что Астана пытается выполнить свои заверения перед США и Евросоюзом в ущерб интересам России.
Что совершенно не соответствует действительности. Астана не намерена совершать никаких резких шагов по разрыву отношений с Россией. Но одновременно не собирается прекращать развитие тесных экономических, политических и даже военных связей с Западом и Китаем.
Многовекторная внешняя политика Астаны рассчитана на десятилетия, чем она в корне отличается от рефлекторной политики Москвы в центральноазиатском регионе. И суть ее проста: «Вы можете у себя делать и говорить все, что хотите, от «Бессмертного полка» до других шагов и инициатив. Но нас в это дело не втягивайте. У нас свой путь, и он не совпадает с вашим».