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Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом

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Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии
4 мая 2025, 22:09 1564

Власти Казахстана запретили въезд в страну четверым действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию.

Москва в последнее время откровенно поскальзывается на центральноазиатском треке. И в результате не то чтобы с треском и хрустом, до крови и сломанного носа встречается лицом со льдом – но получает достаточно увесистые плюхи. И в первую очередь - от Казахстана.

Токаев считает необходимым продолжить реализацию многовекторной внешней политики Астаны, поскольку прекрасно понимает, что следующим на распространение «русского мира» станет именно его страна

Плюхи эти выглядят достаточно мягко, даже точнее будет сказать – аккуратно. Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Что еще более важно, экспортные маршруты Казахстана по-прежнему сильно зависят от его северного соседа. Что еще важно, с энергетической точки зрения, Россия является главными воротами Казахстана в Европу, поскольку 80 процентов ее экспорта нефти в Европейский союз транспортируется через российскую территорию.

Но в то же время президент Токаев считает необходимым продолжить реализацию многовекторной внешней политики Астаны, поскольку прекрасно понимает, что следующим на распространение «русского мира» станет именно его страна. Чего в Москве, кстати, особо не скрывают.

Цитаты персон, которых Астана объявила «нон-грата». Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявлял, что после Украины «следующей проблемой» для России может стать Казахстан. Он также назвал Алматы «городом Верным, построенным русскими», и обвинял Казахстан в попытке «выдумать собственную историю», чтобы отмежеваться от России.

Вице-спикер Толстой открыто заявил о притязаниях России на Алматы

Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам РФ Вячеслав Никонов утверждает, что «Казахстана ранее просто не существовало», и характеризует территорию современного Казахстана как «подарок России и СССР».

А политический фрик Федоров вообще дошел до утверждений, что Россия якобы имеет право потребовать от Казахстана вернуть территории. Кроме того, по словам Федорова, Казахстан «не вышел из состава СССР в соответствии с международным правом», а значит, его государственность носит «не вполне законный характер». Ну а то, что говорят прокремлевские эксперты в политических ток-шоу о Казахстане, вообще выходит за грани приличия.

И хотя Кремль на официальном уровне делает все, чтобы дезавуировать эти заявления, и говорит о том, что это просто выражение «свободы мнений, царящих в России», в Казахстане этому как-то совсем не верят. А больше верят словам американского журналиста-расследователя, специалиста по России Кейси Мишеля, который заявил, что «единственный регион, который Россия до сих пор не захватила, - северный Казахстан, к чему она и будет стремиться».

А первый заместитель председателя думского комитета по международным делам РФ Вячеслав Никонов утверждает, что «Казахстана ранее просто не существовало»

Тем более что «гений российской дипломатии» Сергей Лавров, эта реинкарнация самого провального в российской внешней политике канцлера Горчакова, недавно в прямом смысле «наехал» (простите за вульгаризм) на президента Токаева, выразив несогласие с его позицией по поводу неуместности в современных условиях принципа права наций на самоопределение в соотношении с принципом территориальной целостности государств.

Тем более, что Астану откровенно тревожит указ российского президента «Об упрощении процедуры предоставления российского гражданства гражданам Белоруссии, Молдавии и Казахстана» от 2023 года. Во исполнение которого Россия объявила об открытии генерального консульства в Актау (Мангистауская область Западного Казахстана).

В Казахстане сейчас задают вопрос: в стране уже действуют четыре генеральных консульства России: в Астане (Северный Казахстан), Алматы (Южный Казахстан), Усть-Каменогорске (Восточный Казахстан) и в Уральском (Западный Казахстан). Действительно ли России нужно пятое генеральное консульство в Казахстане или основной причиной его открытия стал бы высокий уровень протестного потенциала в Мангистауской области и, соответственно, лучшие варианты посеять гражданские беспорядки в случае необходимости?

Зачем России консульство в Мангистауской области?

Особенно на фоне того, что Казахстан прекратил экспорт в Россию «106 различных товаров из-за западных санкций», включая товары военного назначения, такие как беспилотные летательные аппараты, специализированная электроника, чипы и тому подобное. Что Кремль однозначно расценил как доказательство того, что Астана пытается выполнить свои заверения перед США и Евросоюзом в ущерб интересам России.

Что совершенно не соответствует действительности. Астана не намерена совершать никаких резких шагов по разрыву отношений с Россией. Но одновременно не собирается прекращать развитие тесных экономических, политических и даже военных связей с Западом и Китаем.

Многовекторная внешняя политика Астаны рассчитана на десятилетия, чем она в корне отличается от рефлекторной политики Москвы в центральноазиатском регионе. И суть ее проста: «Вы можете у себя делать и говорить все, что хотите, от «Бессмертного полка» до других шагов и инициатив. Но нас в это дело не втягивайте. У нас свой путь, и он не совпадает с вашим».

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