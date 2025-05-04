Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом

Власти Казахстана запретили въезд в страну четверым действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию. Москва в последнее время откровенно поскальзывается на центральноазиатском треке. И в результате не то чтобы с треском и хрустом, до крови и сломанного носа встречается лицом со льдом – но получает достаточно увесистые плюхи. И в первую очередь - от Казахстана.

Плюхи эти выглядят достаточно мягко, даже точнее будет сказать – аккуратно. Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Что еще более важно, экспортные маршруты Казахстана по-прежнему сильно зависят от его северного соседа. Что еще важно, с энергетической точки зрения, Россия является главными воротами Казахстана в Европу, поскольку 80 процентов ее экспорта нефти в Европейский союз транспортируется через российскую территорию. Но в то же время президент Токаев считает необходимым продолжить реализацию многовекторной внешней политики Астаны, поскольку прекрасно понимает, что следующим на распространение «русского мира» станет именно его страна. Чего в Москве, кстати, особо не скрывают. Цитаты персон, которых Астана объявила «нон-грата». Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявлял, что после Украины «следующей проблемой» для России может стать Казахстан. Он также назвал Алматы «городом Верным, построенным русскими», и обвинял Казахстан в попытке «выдумать собственную историю», чтобы отмежеваться от России.

Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам РФ Вячеслав Никонов утверждает, что «Казахстана ранее просто не существовало», и характеризует территорию современного Казахстана как «подарок России и СССР». А политический фрик Федоров вообще дошел до утверждений, что Россия якобы имеет право потребовать от Казахстана вернуть территории. Кроме того, по словам Федорова, Казахстан «не вышел из состава СССР в соответствии с международным правом», а значит, его государственность носит «не вполне законный характер». Ну а то, что говорят прокремлевские эксперты в политических ток-шоу о Казахстане, вообще выходит за грани приличия. И хотя Кремль на официальном уровне делает все, чтобы дезавуировать эти заявления, и говорит о том, что это просто выражение «свободы мнений, царящих в России», в Казахстане этому как-то совсем не верят. А больше верят словам американского журналиста-расследователя, специалиста по России Кейси Мишеля, который заявил, что «единственный регион, который Россия до сих пор не захватила, - северный Казахстан, к чему она и будет стремиться».

Тем более что «гений российской дипломатии» Сергей Лавров, эта реинкарнация самого провального в российской внешней политике канцлера Горчакова, недавно в прямом смысле «наехал» (простите за вульгаризм) на президента Токаева, выразив несогласие с его позицией по поводу неуместности в современных условиях принципа права наций на самоопределение в соотношении с принципом территориальной целостности государств. Тем более, что Астану откровенно тревожит указ российского президента «Об упрощении процедуры предоставления российского гражданства гражданам Белоруссии, Молдавии и Казахстана» от 2023 года. Во исполнение которого Россия объявила об открытии генерального консульства в Актау (Мангистауская область Западного Казахстана). В Казахстане сейчас задают вопрос: в стране уже действуют четыре генеральных консульства России: в Астане (Северный Казахстан), Алматы (Южный Казахстан), Усть-Каменогорске (Восточный Казахстан) и в Уральском (Западный Казахстан). Действительно ли России нужно пятое генеральное консульство в Казахстане или основной причиной его открытия стал бы высокий уровень протестного потенциала в Мангистауской области и, соответственно, лучшие варианты посеять гражданские беспорядки в случае необходимости?