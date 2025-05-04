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Рынку криптовалют прогнозируют «бум Трампа»

4 мая 2025, 22:19 828

Аналитики рынка ожидают дальнейшего роста стоимости биткоина в ближайшее время, в частности, не исключается новый рекорд его цены. Об этом пишет Forbes.

Советник президента США по вопросам криптовалют Дэвид Сакс уже предсказал будущий «бум Трампа» на этом рынке. По его словам, новая президентская администрация «закончила войну с криптовалютой», то есть ослабила регуляторные ограничения, наложенные предыдущими правительствами США.

«Я действительно думаю, что это готовит нас к буму Трампа в будущем», - сказал Сакс, указывая, что «многие из этих изменений потребуют времени, чтобы проявиться».

Forbes отмечает, что на прошлой неделе Федеральная резервная система США отменила правила времен Джо Байдена, которые мешали биржам свободно работать с криптовалютой. Кроме того, администрация Трампа ускоренно принимает законодательство о стейблкоинах, которое, как ожидается, перестроит мировую финансовую систему.

В январе перед инаугурацией Трампа криптовалюты были на пике, и биткоин стоил почти в 110 000 долларов, но в апреле он резко обвалился на треть из-за торговой войны, развязанной Белым домом. В последние несколько недель биткоин компенсировал большую часть потерь.

Инвесторы радуются восстановлению цены биткоина, что побудило их удвоить свои «бычьи» прогнозы, отмечает издание.

«Я точно не удивлюсь, [если биткоин достигнет] 200 000 или 250 000 долларов в этом году. Если цена скоро начнет расти и преодолеет новый исторический максимум, я думаю, что ситуация может стать действительно безумной», - сказал Джо Бернетт, директор по исследованию рынка Unchained.

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