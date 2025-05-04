Если Трамп устанет от Путина…

Дональд Трамп продолжает, с одной стороны, излучать оптимизм по поводу перспектив мирного урегулирования в Украине, с другой - подает сигналы, что Вашингтон вот-вот выйдет из переговорного процесса – и дальше, мол, сами как хотите. И пусть Европа, если хочет, «вписывается» за Киев по полной, вплоть до прямого военного столкновения с РФ. В очередной раз за последнее время он заявил, что мирное соглашение приближается. Увидев, очевидно, только одному ему видимые признаки сближения позиций Москвы и Киева, которые никто другой больше во всем мире не видит. Загадочно добавив при этом, что сейчас США «ближе к одной из воюющих сторон и, возможно, не так близки к другой. Я бы не хотел говорить, к какой из них мы ближе». У Москвы, возможно, есть поводы воспринять это на свой счет, учитывая совпадение некоторых пунктов так называемого «плана Трампа» (как он излагается в СМИ) с пожеланиями Кремля (признание Крыма российским, невступление Украины в НАТО). Но и у Киева есть основания воспринять это на свой счет после заключения сделки по полезным ископаемым с США аккурат к 100 дням президентства Трампа. Что позитивно воспринято в Вашингтоне.

Однако и дежурная угроза, что США могут выйти из переговоров, у Трампа тоже никуда не делась. «Настанет время, когда я скажу: «Хорошо, продолжайте вести себя глупо», - заявил он. Имел ли он ввиду предложенное Путиным в конец апреля трехдневное перемирие? Оно было объявлено как раз в ту самую последнюю неделю апреля, задолго до 9 мая, о чем госсекретарь Марко Рубио как раз говорил, что она станет решающей для определения дальнейших действий США. Возможно, что и так. В этом случае российская тактика, направленная на смягчение раздражения Вашингтона, на какое-то время сработала. Возможно, в Белом доме дали возможность Москве отпраздновать 80-й юбилей Победы в Великой Отечественной войне, чтобы потом приступить к новому раунду. Переговоров или давления — вот в чем вопрос. Вполне вероятно, что уже в скором будущем в Вашингтоне победит относительно более жесткая линия госсекретаря Марко Рубио на фоне растущего ропота в вашингтонском истэблишменте по поводу «линии» спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, которого все чаще критикуют за якобы чрезмерную «уступчивость» Путину. Рубио на днях снова заявил, что внимание Белого дома постепенно смещается с Украины на Китай, который, по его мнению, представляет более значимый фактор для будущего мировой стабильности. «Наступает момент, когда президент Трамп должен определить: сколько времени и ресурсов на высшем уровне должно уделяться различным направлениям. Не то чтобы война в Украине не имела значения. Но я бы сказал, что ситуация с Китаем — это вопрос стратегического будущего», - отметил Рубио. Из этих слов не похоже, что он готов разделить мнение вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон готов потратить на переговоры по Украине еще 100 дней. На этом фоне в Москве, по мнению газеты The Washington Post, растет беспокойство относительно потери преимущества в переговорах с США после того, как Украина подписала соглашение по природным ресурсам, которое предоставляет Вашингтону преимущественный доступ к будущим сделкам по добыче полезных ископаемых в Украине. Якобы в российской элите растет беспокойство, что это соглашение может изменить баланс сил между США и Украиной, что усложнит России заключение мирного соглашения на выгодных условиях. Так это или нет - неизвестно, однако налицо то обстоятельство, что темп переговоров между Москвой и Вашингтоном как по вопросам двусторонних отношений (нормализации работы диппредставительств хотя бы, по каковому вопросу подвижек тоже нет никаких), так и по Украине заметно снизился. Зато из Москвы чаще стали звучать заявления, сигнализирующие скорее о сохранении «максималистского подхода» к переговорам и требованиям на них, чем о «минималистском», подразумевающем возможности компромиссов. Судя по всему, российская элита просто замерла в ожидании, что в конечном итоге решил сам Владимир Путин. Который, в свою очередь, тщательно избегает даже намеков на возможное скорее приближение мира. Что тоже можно считать, конечно, переговорной тактикой – не выдавать противнику свои слабости или готовность к компромиссам до поры до времени. Впрочем, это может быть и не тактика, а выражение самой неколебимой позиции.